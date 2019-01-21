Получать госномера по прописке заставит ГИБДД автовладельцев

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник. Это прописано в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Новый закон предусматривает новый порядок. А именно, ГИБДД будет присваивать автомобилю государственные номера. А знаки выдавать не будет. Их автовладелец на основании документов о присвоенном номере, то есть на основании полученного свидетельства о регистрации, закажет в организации, которая изготавливает номера.

Поэтому у ГИБДД больше не будет привязки именно к знакам, которые есть в наличии. Они будут присваивать свободные номера, которые есть в наличии в регионе проживания автовладельца.

Это не означает, что автовладельцев ущемят в правах. Они по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом регистрационном подразделении ГИБДД. Только на руки они получат свидетельство о регистрации автомобиля с указанным госномером. Номер будет привязан к региону регистрации автовладельца. То есть с кодом этого региона. А сами знаки автовладелец закажет самостоятельно.

В Министерстве внутренних дел РФ исходят из того, что данные нововведения необходимы Госавтоинспекции для ведения учета, более четкого проведения анализа и также прогнозирования ситуации в конкретных регионах.

Стоит отметить, что новые правила начнут действовать уже с 4 августа 2019 года, когда в силу вступит закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Источник: РГ