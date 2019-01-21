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Пособия в 47 рублей выплатили многодетной матери власти Таганрога

Размер субсидии высчитывается по алгоритму: выплаты представляют собой разницу прожиточного минимума и совокупного дохода семьи. Мать может получить помощь от властей в размере 1000 рублей.

21.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Пособия в 47 рублей выплатили многодетной матери власти Таганрога

Пособия копеечные

Власти Таганрога действительно выделили на пособие многодетной семье 47,5 руб. Об этом РБК сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий. Ранее стало известно, что после полученного обращения от многодетной неполной малоимущей семьи управление соцзащиты Таганрога выделило ей пособие в размере 47,5 руб.

Лисицкий отметил, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который был определен областным законом. Так, размер выплаты представляет собой разницу прожиточного минимума и совокупного дохода семьи. В некоторых случаях отказывают гражданам в получении этой субсидии, если совокупный доход превышает прожиточный минимум, отметил он.

«Эта жительница города имеет трех несовершеннолетних детей. Пользуется услугами социальной защиты с 2009 года, когда у нее двое детей родились. У нее помимо дохода от основного места работы идут выплаты от двух мужей на несовершеннолетних детей, она получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги, получает пособие на детей, получает выплату на детей как многодетная», — пояснил он.

Лисицкий отметил, что жительница имеет право также на материальную помощь от властей в размере 1 тыс. руб. Для этого, по его словам, женщине необходимо написать заявление о сложной материальной ситуации с просьбой о выплате данной суммы.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Валентина

    Уже ничто не удивляет. Ни то, что муниципальные или гос.служащие умудряются нажить миллиардные состояния и имущество, ни то, что малообеспеченным и многодетным семьям назначаются копеечные ежемесячные пособия ;) . А вдруг родительница в нуждающейся семье найдёт подработку, то слетит и с этого копеечного пособия, да ещё и потребуют у неё вернуть излишне полученное пособие ;) .
    Когда-то и меня лишили детского пособия на 4-х месячного ребёнка, когда пришлось выйти на работу с неполной занятостью ;) . Было и досадно и смешно ;)

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