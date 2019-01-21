Зарезал одним ударом в сердце ревнивец сожительницу в Новосибирке

В Новосибирске полицейские раскрыли убийство женщины, сообщили сегодня, 21 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

19 января в около 4.00 в квартире дома по ул. Марии Ульяновой в Первомайском районе был обнаружен труп 29-летней хозяйки с ножевым ранением в области сердца.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного угро при содействии УФСБ России по Новосибирской области совместно с оперативниками отдела полиции №9 «Первомайский» УМВД России по Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 35-летнего сожителя погибшей, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительно установлено, что убийство произошло в результате конфликта, возникшего на бытовой почве.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Фигурант помещен под стражу. Проводится расследование.

По данным следствия, в ходе распития алкогольных напитков, у мужчины возникло сильное чувство ревности, он взяла нож и нанес один смертельный удар потерпевшей в область сердца, рассказали в региональном управлении СКР. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученного ранения. Далее подозреваемый с места происшествия скрылся.

Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.