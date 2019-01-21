Погиб мотоциклист в ДТП с МАЗом на территории завода в Новосибирске

Вывезли 1500 тонн мусора на свалку с начала января в Бердске
250 млн рублей сэкономили на госуслугах жители Новосибирской области
Пособия в 47 рублей выплатили многодетной матери власти Таганрога
После взрывов в Магнитогорске и Шахтах могут убрать газ в квартирах 11 домов Бердска
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Как до кризиса: россияне тратят деньги
Разрушили стену между подъездами во взорвавшемся доме в Магнитогорске
Священник Бердска: Вы придете и скажете мне — «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа»
Накажут за неверное обозначение Крыма в России
600 земельных участков и имущества на 2 млрд рублей нашли у экс-главы района в Подмосковье
«Мотоцикл с прицепом или кузовом?» — грузовой трицикл.
0 0