Погиб мотоциклист в ДТП с МАЗом на территории завода в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП погиб мотоциклист, сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 21 января, около 11 часов на территории новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, расположенного на улице Станционной, мужчина, управлявший мотоциклом, при неустановленнных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла, личность которого устанавливается (на вид 40-45 лет) скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали двое мужчин-пассажиров мотоцикла, которые получили различные травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия, а также личности пострадавших.