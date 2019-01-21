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Погиб мотоциклист в ДТП с МАЗом на территории завода в Новосибирске

Личность погибшего пока не установлена. Двое пассажиров мотоцикла доставлены в больницу с различными травмами.

21.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
Погиб мотоциклист в ДТП с МАЗом на территории завода в Новосибирске

На месте ДТП на территории новосибирского завода им. Кузьмина

В Новосибирске в ДТП погиб мотоциклист, сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 21 января, около 11 часов на территории новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, расположенного на улице Станционной, мужчина, управлявший мотоциклом, при неустановленнных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла, личность которого устанавливается (на вид 40-45 лет) скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали двое мужчин-пассажиров мотоцикла, которые получили различные травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия, а также личности пострадавших.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Мотоцикл с прицепом или кузовом?» — грузовой трицикл.

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