22 000 мигрантов переедут жить в Бердск до 2040 года

О третьем этапе разработки проекта генплана Бердска рассказал главный архитектор «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев 18 января в мэрии Бердска. Присутствующие выслушали докладчика и единогласно приняли предложения по развитию города. Помимо членов комиссии в зале никого не было — горожане не задали интересующие их вопросы власти. Однако разработчик подчеркнул, что такая возможность у бердчан появится на другом этапе — генплан вынесут на публичные слушания.

На прошлом заседании комиссии рассматривались материалы обоснования разработки генплана города. Члены комиссии достаточно бурно обсуждали возможное ограничение развития территории города, ресурсы его развития. Гендиректор «СибНИИ градостроительства» вовсе заявил, что ему стыдно за Бердск и весь частный сектор в центре необходимо снести.

Разработчики проанализировали развитие города до 2040 года, отметили, что население Бердска увеличится к этому времени до 126 000 человек (сегодня численность населения Бердска составляет около 104 000 человек — прим. ред.). Присутствующие отметили, что генплан построен на приросте населения, а вот за счет чего город разрастется — непонятно, ведь нынешняя статистика показывает уменьшение демографического роста.

-Проект разработан на основании прогноза и аналитики. Он основывается на естественном приросте населения и миграции. Все же главный источник пополнения населения Бердска и Искитимского района — это миграция. В первую очередь это внутриобластная миграция. Люди переезжают в связи с экономической обстановкой, ее пространство постепенно сжимается в сторону Новосибирской агломерации. Люди сначала переезжают в райцентры, а потом ближе к Новосибирску. Бердск сегодня является очень привлекательным местом для удаленной миграции. Жители восточной Сибири, севера и полярной территории знают, что Бердск — хорошее место жительства. Это показали опросы и обследования населения: желающих переехать на постоянное место жительство в Бердск много, — констатировал Сергей Заусаев.

В связи с этим по проекту генплана предусмотрено строительство девяти детских садов, две начальные школы, четырех общеобразовательных школ, на территории лицея-интерната № 7 появится дополнительный корпус. Согласно генплану количество мест в детсадах вырастит до 8381, а в школах — до 14 904 мест. Предусмотрено строительство трех социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также трех социальных приютов для детей и подростков.

Запроектировано строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, дом-интернат для престарелых и инвалидов на 25 мест в поселке Речкуновка, дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест. Разработчики генплана предлагают построить специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда, а также для одиноких престарелых, инвалидов-колясочников и их семей.

До 2040 года в рамках генплана города предусмотрено строительство стационара на 400 мест, амбулаторно-поликлинического медицинского учреждения на 570 посещений в смену.

В Бердске есть места и для строительства спортивных физкультурно-оздоровительных сооружений, регионального центра легкой атлетики, Дворца спорта.

Разработчики генплана предлагают в ближайшие 20 лет построить в Бердске музей, театр на 650 мест и цирк на 450 мест. В новых жилых районах рекомендуется расположение массовых библиотек общей емкостью книжного фонда не менее 314 000 единиц хранения, парков культуры и отдыха.

-К 2030 году население города составит 115 000 человек, к 2040 году 126 000 человек. Жилой фонд к 2030 году составит 3 566 квадратных метров, а к 2040 году до 4410 квадратных метров общей площади, — сообщил главный архитектор «СибНИИ градостроительства».

Планируется, что через 20 лет площадь Бердска займет всего 20,2% индивидуальных жилых домов с придомовыми земельными участками, 16,5 % — многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 25,4 % жилые дома с 5-8 этажей, 38% городской территории займут многоэтажные жилые дома от 9 этажей и выше. Убыль жилого фонда по расчетам составит 57 тысяч квадратных метров. Протяжность улиц и дорог увеличится к 2040 году до 308,5 километров.

-Важно понимать, что это промежуточная стадия. Далее начнется подготовка и проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта генплана. Это самое важное этапная стадия его прохождения. Люди вникнут в содержание проекта, специалисты расскажут о нем, объяснят какие следствия будут иметь для их жизни те или иные решения генплана, тогда люди будут аргументировано давать свои предложения, — уверен Заусаев.