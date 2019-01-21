Разрушили стену между подъездами во взорвавшемся доме в Магнитогорске

Стену между седьмым и восьмым подъездами демонтировали в воскресенье в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил РИА Новости генеральный директор АО «Р.В.С.» (проводит демонтажные работы) Юрий Овчаров.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, с 16 января начинается активная фаза демонтажа седьмого подъезда, разрушенного взрывом в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего дома. Жители 5 и 6, а также 9 и 10 подъездов временно расселены на период проведения демонтажных работ. Их ждут в пункте временного проживания в Магнитогорске, либо они имеют возможность снять жилье — компенсацию в размере 15 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев им предоставят власти.
«Демонтажные работы идут в штатном режиме. Сегодня была демонтирована стена между 7 и 8 подъездами. Технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что соседний подъезд, шестой, не получил никаких повреждений.
Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, побывавший в Магнитогорске, сообщил, что компании, которые занимаются работами в жилом доме, — «Магнитогорский гипромез» и «Р.В.С.», — профессиональные, опыт у них огромный.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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