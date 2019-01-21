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Разрушили стену между подъездами во взорвавшемся доме в Магнитогорске

Несмотря на то, что соседние подъезды не повреждены, по поручению Путина многоквартирную 9-этажку полностью снесут.

21.01.2019 Фото: МЧС России Нет комментариев
 
Разрушили стену между подъездами во взорвавшемся доме в Магнитогорске

Разрушенный взрывом дом снесут

Стену между седьмым и восьмым подъездами демонтировали в воскресенье в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил  РИА Новости генеральный директор АО «Р.В.С.» (проводит демонтажные работы) Юрий Овчаров.

Как сообщала пресс-служба горадминистрации, с 16 января начинается активная фаза демонтажа седьмого подъезда, разрушенного взрывом в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего дома. Жители 5 и 6, а также 9 и 10 подъездов временно расселены на период проведения демонтажных работ. Их ждут в пункте временного проживания в Магнитогорске, либо они имеют возможность снять жилье — компенсацию в размере 15 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев им предоставят власти.

«Демонтажные работы идут в штатном режиме. Сегодня была демонтирована стена между 7 и 8 подъездами. Технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соседний подъезд, шестой, не получил никаких повреждений.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, побывавший в Магнитогорске, сообщил, что компании, которые занимаются работами в жилом доме, — «Магнитогорский гипромез» и «Р.В.С.», — профессиональные, опыт у них огромный.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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