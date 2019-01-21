Как до кризиса: россияне тратят деньги

Больше, чем в прошлом году, люди стали тратить на ремонт своих квартир и домов, покупать новую мебель и ювелирные украшения. Россияне не экономили и на крупных покупках. Почти по всем категориям расходы увеличились, особенно на медуслуги и отдых, одежду и обувь, смартфоны.

Вдвое, с 10 до 21 процента, выросло и число граждан, изрядно потратившихся в 2018 году на отдых. Вдвое же, с 15 до 31 процента, увеличилась доля тех, кто платил за медицинские услуги. В основном это были женщины и респонденты обоих полов старше 60 лет.

Во вторую неделю этого года в среднем семьи потратили на 4 процента больше, чем в первую неделю

Молодежь тратилась на покупку одежды и обуви: об этом заявили 68 процентов участвовавших в опросе респондентов в возрасте 18-24 лет. Они же покупали новые гаджеты. Число респондентов, вложившихся в покупку смартфонов, увеличилось с 9 процентов в 2017 году до 15 в 2018 году.

Однако число тех, кто позволил себе новый автомобиль, несколько сократилось: с 4 до 3 процентов. По-видимому, из соображений экономии россияне предпочли вложиться в ремонт своих старых машин, а не в покупку новых. Также за последние полгода только 7 процентов россиян покупали бытовую технику, свидетельствуют данные опроса.

Этот показатель падает на протяжении нескольких последних лет: еще в 2016 году он был равен 13 процентам. Видимо техника стала «выносливее» и ее не надо так часто менять. И люди с большей охотой тратят деньги на отдых и поправку здоровья, чем на обновление домашней техники и электроники.

Интересно, что респонденты редко планируют крупные покупки заранее или предпочитают не говорить об этом социологам. А некоторые траты заранее и спрогнозировать бывает трудно. Так, обновлением гардероба планировали заняться только 25 процентов опрошенных, хотя фактически в прошлом году на покупку одежды и обуви потратились более половины опрошенных.

То же самое произошло и с тратами на медицину, на отдых, на ремонт квартир и автомобилей, на развлечения.

25 процентов россиян планируют отказаться в этом году от крупных покупок. В прошлом году таких было почти в два раза больше, но только 15 процентов из них сумели удержаться от крупных трат

Вообще, экономия давалась россиянам с трудом: 42 процента не планировали совершать крупные покупки, но лишь 15 процентам удалось это сделать. Говоря о планах на наступивший год, россияне уже по традиции заявили о стремлении к экономии — четверть наших соотечественников постараются отказаться от крупных покупок, а остальные планируют хотя бы сократить расходы на них.

Тем временем, средний чек россиян в магазинах во вторую неделю 2019 года упал сразу на 8 процентов по сравнению с первой неделей. Новогодний покупательский бум спал, и люди снова стали обходить несколько магазинов в поисках более выгодных цен.

Однако расходы среднестатистической семьи за неделю все-таки выросли на 4 процента по сравнению с первой неделей года. Они составили 4067 рублей.

Источник: РГ