Уголовное дело против серийного похитителя кабелей в многоэтажках возбудили в Бердске

Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено в отношении псевдоэлектрика, срезавшего кабели заземления в 8 многоквартирных домах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили правоохранители сегодня, 21 января.

-20 января задержан ранее судимый за кражу мужчина 1982 года рождения. Он срезал кабель заземления в подъезде дома №127 по улице Первомайской, граждане это увидели и обратились в отдел полиции. Он из Новосибирска и без определенного места работы, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Напомним, что с 6 января в Бердске промышлял вор, похищающий медный заземляющий кабель из многоквартирных домов. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что поздним вечером 6 января неизвестный лишил заземления высотку №103 на ул. Красная Сибирь.

8 января управляющая компания предупредила жителей дома: принимать ванну смертельно опасно, пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — может убить током.

Запись с камер видеонаблюдения дома №125А по улице Первомайской

На прошлой неделе сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» обнаружили, что провод вырезан в домах №97 и 123 на улице Красная Сибирь. Сомнений не было: на домах орудовал один и тот же человек, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Главный инженер УК «Жилкомсервис» Алексей Моисеев сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что мужчина в синей куртке днем и вечером, представляясь электриком, звонил в домофон и проникал в подъезды домов. Вечером 19 января он вырезал кабель на домах №123А и 125А по улице Первомайской. Однако вчера, 20 января, преступник был пойман.

За две недели преступнику удалось вырезать провод с 8 домов, которые находятся в управлении УК «Жилкомсервис». Общая сумма ущерба составляет около 400 000 рублей.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером в воскресенье, 20 января, «электрик» украл кабель в двух подъездах дома №15 в Северном микрорайоне.