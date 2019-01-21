Накажут за неверное обозначение Крыма в России

В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма, пишут «Известия» со ссылкой на члена комитета по международным делам Совфеда Сергея Цекова.

Как пишет газета, сенаторы планируют определить, как на законодательном уровне закрепить изображение карты России, соответствующий законопроект рассмотрят в ближайшие три месяца.

При этом в комментарии РИА Новости Цеков заявил, что никаких конкретных формулировок и конкретных сроков у законопроекта нет, он может и не появиться на свет — «его актуальность стала не такой острой».

«Сейчас говорить о том, что такой законопроект будет вноситься, не приходится. Сейчас у нас такого энтузиазма нет, не самый удачный проект. Идут раздумья на эту тему, но пока конкретных планов нет», — подчеркнул он.

Цеков пояснил, что идея подобного документа появилась несколько лет назад, сразу после возвращения Крыма в состав России, когда и СМИ, и коммерческие организации часто неверно указывали территориальную принадлежность республики.

«Но ситуация исправляется, сейчас таких случаев на порядок меньше», — объяснил сенатор.

В настоящий момент в России нет наказания за неточное изображение государственных границ, однако за некорректное название тех или иных географических объектов нарушителю может грозить штраф, пишут «Известия».

Изображение российского полуострова на картах мира не раз вызывало скандалы. Так, например, в ноябре прошлого года украинский телеканал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма, а перед этим агентство Bloomberg опубликовало карту с «ничейным» полуостровом, выделенным нейтральным цветом, а после критики со стороны украинского посольства удалило публикацию.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости