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Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Горожане утверждают, что видели Станислава Белоусова на улице в минувшие выходные. Прокурор города Роман Сивак заверил: оба находятся за решеткой.

21.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Соцсети 8 коммент.
 
Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Обеспокоенные читатели «Курьер. Среда. Бердск» обратились в редакцию с просьбой развеять их тревогу вчера, 20 января.

-По достоверным данным, один из убийц Ирины Синельниковой, а именно Станислав Белоусов, разгуливает на свободе. Сегодня после обеда его видели вместе с отцом и братом. Что вообще происходит, каким образом его выпустили??? — поинтересовалась бердчанка Юлия.

Прокурор Бердска Роман Сивак сегодня, 21 января, заверил: преступники находятся за решеткой, правоохранительные органы не позволили двум подозреваемым в жестоком убийстве покинуть тюрьму.

-Они арестованы, находятся в СИЗО №3 Искитимского района — в р.п. Линево. Этого не может быть (освобождения — прим. ред.), я уверен в том, что они никуда не вышли. Скорее всего горожане ошиблись, — предположил Роман Сивак.

Напомним, что неделю назад, 14 января председатель бердского городского суда Павел Яковинов вынес вердикт: заключить под стражу Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова на время следственных действий — до середины марта.

Причиной задержания двоих бердчан послужило подозрение в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой, которая 11 января выехала из дома, чтобы совершить сделку купли-продажи черного Peugeot за 248 тысяч рублей, но домой так и не вернулась.

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы, под предлогом тест-драйва, выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда Лизы Аллерт и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет попросил не искать пропавшую, так как ее тело было найдено в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

17 января в Богоявленском храме Бердска порядка 300 горожан пришли почтить память Ирины и проститься с ней на отпевании. Рядом с гробом Иры находились ее близкие, в том числе и 10-летняя дочь, которая до последнего верила, что маму найдут живой. В это время 4-летний сын убитой находился с бабушкой.


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Весь сюжет: Ирина Синельникова

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(8) Комментариев

  1. Последний барак на фергане

    Если видели на улице, это мог быть его родной брат, они очень похожи. Брат к преступлению никакого отношения не имеет.

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  2. Аноним

    ну и годик начался, убивают, обворовывают… Точно год свиньи… :(

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  3. Аноним

    Это год свинячий!!!

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  4. Обыватель

    Да ладно….там в верху. Нет не нравится статья…. Две причины!!!! Парни да натворили, следствие идёт….. Откуда уверенность что оба виновны? Группу лиц никто не озвучил, кто именно убил тоже никто не утвердил. Так какие страхи? Суда не было и не суди.

    Thumb up 0 Thumb down 19

    • Аноним

      Ага, «натворили». Практически случайно.

      Thumb up 8 Thumb down 0

    • Гость

      В смысле, откуда уверенность??! Вы считаете, что они не виноваты?? Мне лично все равно, кто из них конкретно «руку приложил». Оба присутствовали — оба виноваты на 100%. И судить их надо одинаково и по всей строгости, никаких поблажек.

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  5. Аноним

    Разбираться шибко и не стоит…Убивал-не убивал,это не важно.Рядом сидел?Значит обо всем знал,и не восприпятствовал.В топку тварей.

    Thumb up 15 Thumb down 0

    • Аноним

      В конкретную топку по УК РФ загремит убийца. Второй отделается тяжёлым испугом. Во всяком случае, хотелось бы.

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