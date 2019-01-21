Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Обеспокоенные читатели «Курьер. Среда. Бердск» обратились в редакцию с просьбой развеять их тревогу вчера, 20 января.

-По достоверным данным, один из убийц Ирины Синельниковой, а именно Станислав Белоусов, разгуливает на свободе. Сегодня после обеда его видели вместе с отцом и братом. Что вообще происходит, каким образом его выпустили??? — поинтересовалась бердчанка Юлия.

Прокурор Бердска Роман Сивак сегодня, 21 января, заверил: преступники находятся за решеткой, правоохранительные органы не позволили двум подозреваемым в жестоком убийстве покинуть тюрьму.

-Они арестованы, находятся в СИЗО №3 Искитимского района — в р.п. Линево. Этого не может быть (освобождения — прим. ред.), я уверен в том, что они никуда не вышли. Скорее всего горожане ошиблись, — предположил Роман Сивак.

Напомним, что неделю назад, 14 января председатель бердского городского суда Павел Яковинов вынес вердикт: заключить под стражу Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова на время следственных действий — до середины марта.

Причиной задержания двоих бердчан послужило подозрение в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой, которая 11 января выехала из дома, чтобы совершить сделку купли-продажи черного Peugeot за 248 тысяч рублей, но домой так и не вернулась.

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы, под предлогом тест-драйва, выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда Лизы Аллерт и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет попросил не искать пропавшую, так как ее тело было найдено в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

17 января в Богоявленском храме Бердска порядка 300 горожан пришли почтить память Ирины и проститься с ней на отпевании. Рядом с гробом Иры находились ее близкие, в том числе и 10-летняя дочь, которая до последнего верила, что маму найдут живой. В это время 4-летний сын убитой находился с бабушкой.