600 земельных участков и имущества на 2 млрд рублей нашли у экс-главы района в Подмосковье

Следственный комитет РФ на своем сайте разместил для массового зрителя целый фильм о том, как живут некоторые чиновники. На ролике виден огороженный лесной массив, из тех, что измеряется не сотками, а гектарами. На участке — кирпичный особняк и хозяйственные постройки. Таковы владения экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Ему, по данным следствия, принадлежат 565 земельных участков и 22 машины.

Следователи обвинили бывшего чиновника в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денег, полученных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Съемка не только позволяет разглядеть добротный кирпичный особняк, окруженный сосновым бором. Можно заглянуть и в дом, посмотреть гостиную, спортзал с тренажерами и даже солидный гардероб Шестуна.

СК уверяет: за четыре года ему и сбежавшим коммерсантам Борису Криводубскому и Сергею Самсонову удалось незаконно приобрести четыре земельных участка площадью 10 га. Ущерб муниципального бюджета от этой операции, по подсчетам следствия, — более 62 млн руб.

Мошенники придумали такую преступную схему. Сначала земля сдавалась в аренду подконтрольной фирме. После этого на ней появлялась небольшая хозпостройка. Затем строение оформляли в собственность, после чего искусственно создавались основания для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной. Таким образом бизнесмены и экс-глава Серпуховского района приобрели паи на 628 тыс. руб. Части купленных участков они продали за 160 млн рублей.

По заявлению надзорного органа, большая часть имущества экс-главы Серпуховского района была оформлена на его родных и близких. Выяснилось, что многие родственники фигурантов уголовного дела даже не знали, сколько конкретно на них оформлено такой собственности.

— В ходе проверки установлено, что на мать Шестуна зарегистрировано 19 объектов недвижимости на 82 млн рублей. На тестя и тещу — 12 объектов имущества стоимостью 33 млн рублей при официальном доходе 9 млн рублей за 15 лет, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, экс-чиновник также является владельцем парк-отеля «Дракино» кадастровой стоимостью 250 млн рублей и базы отдыха «Медвежья берлога» стоимостью 24 млн рублей. «Как только прокуратура начала полноценную проверку, была предпринята попытка продать эти объекты почти за 1,7 млрд рублей, — отметил Куренной. — На одного из основных соратников Шестуна по фамилии Криводубский и на его жену зарегистрированы 313 объектов недвижимости общей стоимостью 290 млн».

Между тем за 15 лет, что Шестун возглавлял Серпуховской район, официальный доход его семьи составил 15,9 млн рублей.

Напомним, Александр Шестун был задержан, а позже арестован летом 2018 года. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал частной компании четыре земельных участка в Серпуховском районе. Потерпевшей была признана администрация района.

Шестун называет дело заказным. А следователи уверяют: он, Криводубский и Самсонов, а также их родственники владеют имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей, что явно не соответствует их реальным доходам. В прокуратуре готовят материалы в суд, чтобы перечисленное добро пошло в доход государству.

Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289 (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконная предпринимательская деятельность). Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске.

По данным следствия, Шестун, занимая должность главы Серпуховского муниципального района Московской области, в период с 2003 по 2018 годы незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ряда коммерческих организаций. Эти фирмы вели свою деятельность и извлекали прибыль под его покровительством и фактическим руководством через аффилированных лиц.

В период с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 62 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО «Центр». Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено, в собственность по льготной цене – в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали.

Так, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» они легализовали в особо крупном размере имущество, приобретенное преступным путем — земельные участки, расположенные в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области, продав их часть ООО «Лента» за 160 млн руб. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тыс. рублей.

Также при проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленном на их имя объектов недвижимости. Собранные в ходе следствия материалы уголовного дела о несоразмерности полученного дохода и фактического наличия имущества переданы Генеральной прокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества.

По уголовному делу продолжается работа по сбору доказательств совершенных Шестуном, Криводубским и Самсоновым преступлений, а также проверка иных эпизодов их преступной деятельности.

В СМИ назвали дело Шестуна «самым дорогим» по суммам коррупции среди чиновников.