Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов
Порошенко советуют подарить детям Бердска хоккейные клюшки
Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска
Папа Римский запускает сайт и приложения для молитв «Кликни и молись»
Алкоголь и табак продавать в специальных магазинах хотят в России
Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске
Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен
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