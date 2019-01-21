Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска

Огромную сумму по кредитам задолжали жители Бердска.

На исполнении в бердском отделе судебных приставов находилось 8578 исполнительных производств на общую сумму 1 млрд 949 млн 400 тыс. рублей. Фактически окончено 847 на сумму 53 млн 800 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

По словам Александра Федотова, самый крупный долг кредитным организациям у бывшего руководителя крупной строительной организации — 780 млн рублей. Исполнительные производства уже несколько лет находятся в отделе судебных приставов. И все, что можно было взыскать по закону с должника, уже взыскали. Был наложен арест на некоторое имущество, в том числе вертолет «Робинсон», затем оно было реализовано. Сумма взыскания составила около 10 млн рублей, отметил Федотов.

Около 10 бердчан имеют задолженность перед кредитными организациями в районе 10 млн рублей. Основная масса должников не возвращает банкам от 200 до 300 тыс. рублей.