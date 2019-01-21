КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов

Порошенко советуют подарить детям Бердска хоккейные клюшки

Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска

Папа Римский запускает сайт и приложения для молитв «Кликни и молись»

Алкоголь и табак продавать в специальных магазинах хотят в России

Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен

На Украине запретили показывать 139 фильмов и сериалов

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска

Самый крупный долг у бывшего руководителя крупной строительной организации — 780 млн рублей.

21.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска

Если должники не возвращают долги, судебные приставы арестовывают их имущество

Огромную сумму по кредитам задолжали жители Бердска.

На исполнении в бердском отделе судебных приставов находилось 8578 исполнительных производств на общую сумму 1 млрд 949 млн 400 тыс. рублей. Фактически окончено 847 на сумму 53 млн 800 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

По словам Александра Федотова, самый крупный долг кредитным организациям у бывшего руководителя крупной строительной организации — 780 млн рублей. Исполнительные производства уже несколько лет находятся в отделе судебных приставов. И все, что можно было взыскать по закону с должника, уже взыскали. Был наложен арест на некоторое имущество, в том числе вертолет «Робинсон», затем оно было реализовано. Сумма взыскания составила около 10 млн рублей, отметил Федотов.

Около 10 бердчан имеют задолженность перед кредитными организациями в районе 10 млн рублей. Основная масса должников не возвращает банкам от 200 до 300 тыс. рублей.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме Более полутора тысяч человек окунулись в Крещенскую купель в Бердске Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика