Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

С 6 января в Бердске промышлял вор, похищающий медный заземляющий кабель из многоквартирных домов. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что поздним вечером 6 января неизвестный обесточил высотку № В 9-этажном доме №103 на ул. Красная Сибирь в Бердске.

8 января управляющая компания предупредила жителей дома: принимать ванну смертельно опасно, пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — может убить током.

На прошлой неделе сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» обнаружили, что провод вырезан в домах № 97 и 123 на улице Красной Сибири. Сомнений не было: на домах орудовал один и тот же человек, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Главный инженер УК «Жилкомсервис» Алексей Моисеев сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что мужчина в синей куртке днем и вечером, представляясь электриком, звонил в домофон и проникал в подъезды домов. Вечером 19 января он вырезал кабель на домах № 123а и 125а по улице Первомайской. Однако вчера, 20 января, преступник был пойман.

Запись с камер видеонаблюдения дома № 125а по улице Первомайской

— Мы посмотрели по записям видеокамер и поняли, что это один и тот же человек. Его характерная примета — сумка Леруа Мерлен. В нее то и он складывал кабель заземления. Мы обзвонили дом, предупредили собственников квартир, чтобы они наблюдали за обстановкой в подъездах, слушали шорохи возле щитков. Вчера около 7 часов вечера собственник квартиры в доме № 127 по улице Первомайской позвонил и сообщил, что этот мужчина проник в подъезд его дома. Мы вызвали сотрудников бердской полиции, которые нарушителя арестовали в момент совершения преступления, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 января, Алексей Моисеев.

За две недели преступнику удалось вырезать провод с 8 домов, которые находятся в управлении УК «Жилкомсервис». Ориентировочный ущерб по каждому дому равен 50 000 рублей. Общая сумма ущерба составляет около 400 000 рублей.

-Жители могут пользоваться водой. На сегодняшний день заявки отрабатываются в тех домах, где кабель был украден. В ближайшее время кабель будет установлен во всех многоквартирных, а на трех домах последствия похищения уже устранены, — сообщил Алексей Николаевич.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером в воскресенье, 20 января, «электрик» украл кабель в двух подъездах дома №15 в Северном микрорайоне.