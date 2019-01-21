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Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

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Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

«Электрика» поймали с поличным. За две недели он лишил безопасности многоквартирные дома на улицах Красная Сибирь, Первомайская и в Северном микрорайоне. (ВИДЕО, ФОТО)

21.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Алексеем Моисеевым 3 коммент.
 
Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

Вор представлялся электриком, звоня в домофон

С 6 января в Бердске промышлял вор, похищающий медный заземляющий кабель из многоквартирных домов. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что поздним вечером 6 января неизвестный обесточил высотку № В 9-этажном доме №103 на ул. Красная Сибирь в Бердске.

8 января управляющая компания предупредила жителей дома: принимать ванну смертельно опасно, пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — может убить током.

На прошлой неделе сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» обнаружили, что провод вырезан в домах № 97 и 123 на улице Красной Сибири. Сомнений не было: на домах орудовал один и тот же человек, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Главный инженер УК «Жилкомсервис» Алексей Моисеев сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что мужчина в синей куртке днем и вечером, представляясь электриком, звонил в домофон и проникал в подъезды домов. Вечером 19 января он вырезал кабель на домах № 123а и 125а по улице Первомайской. Однако вчера, 20 января, преступник был пойман.

Запись с камер видеонаблюдения дома № 125а по улице Первомайской

— Мы посмотрели по записям видеокамер и поняли, что это один и тот же человек. Его характерная примета — сумка Леруа Мерлен. В нее то и он складывал кабель заземления. Мы обзвонили дом, предупредили собственников квартир, чтобы они наблюдали за обстановкой в подъездах, слушали шорохи возле щитков. Вчера около 7 часов вечера собственник квартиры в доме № 127 по улице Первомайской позвонил и сообщил, что этот мужчина проник в подъезд его дома. Мы вызвали сотрудников бердской полиции, которые нарушителя арестовали в момент совершения преступления, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 января, Алексей Моисеев.

За две недели преступнику удалось вырезать провод с 8 домов, которые находятся в управлении УК «Жилкомсервис». Ориентировочный ущерб по каждому дому равен 50 000 рублей. Общая сумма ущерба составляет около 400 000 рублей.

-Жители могут пользоваться водой. На сегодняшний день заявки отрабатываются в тех домах, где кабель был украден. В ближайшее время кабель будет установлен во всех многоквартирных, а на трех домах последствия похищения уже устранены, — сообщил Алексей Николаевич.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером в воскресенье, 20 января, «электрик» украл кабель в двух подъездах дома №15 в Северном микрорайоне.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    вот это да..шарахнет в ванной и с кого спрашивать???и наш дом попал в этот грабёж..не проще щитки на замки закрыть.,всё ведь открыто..

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  2. гум

    Поражаюсь,какие удалено живут в нашем городе. Уже везде видеонаблюдение стоит.

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  3. Ого

    И нашёл же «золотую жилу»(медную). Всем спасибо! Хорошо поработали в связке. *THUMBS UP*

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