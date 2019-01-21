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Порошенко советуют подарить детям Бердска хоккейные клюшки

Впрочем, играющих самодельными клюшками и в валенках деревенских детей президент Украины увидел по пути в Бердчиев.

21.01.2019 Фото: ru.m.wikipedia.org Нет комментариев
 
Порошенко советуют подарить детям Бердска хоккейные клюшки

Президент Украины Петр Порошенко

Глава Незалежной похвалил детей Бердска за энтузиазм и тягу к спорту – они играли в хоккей самодельными клюшками и валенках. Порошенко признался, что не смог проехать мимо, передает dni.ru.

Пользователей соцсетей возмутил снимок, выложенный Петром Порошенко в его Facebook. Украинский президент выставил фотографию, на которой он запечатлен рядом с деревенскими детьми.

В частности, пользователей поразил контраст – на фото Порошенко позирует в дорогом пальто, а стоящие рядом дети одеты в поношенные валенки и телогрейки, а в руках у них самодельные клюшки.

Сам Порошенко пояснил, что увидел компанию ребят, играющих в хоккей по пути в Бердичев и не смог не выйти и не пожать им руки.

«Расчистили снег на ставке около села – и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался – очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом», – написал он.

Пользователи отмечают, плачевное состояние страны, на которое обратил бы внимание нормальный президент – ни клюшек, ни нормальной хоккейной коробки.

«Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков», – написал Денис Солодкий.

«Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и «зажал» даже коробку «Рошена» за фото», – добавил Дмитрий Корнейчук.

Другие пользователи отметили, что все-таки теперь есть надежда, что жизнь этих детей улучшится, раз их заметил сам президент. Многие посоветовали Порошенко не быть «жлобом» и подарить детям настоящие клюшки.

Стоит отметить, что в Бердске Новосибирской области прекрасная хоккейная школа. Бердские хоккеисты имеют хорошую экипировку и успешно выступают на турнирах высокого уровня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Вероятно, Дни.ру все-таки перепутали города — российский Бердск и украинский Бердичев.


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