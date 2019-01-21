250 млн рублей сэкономили на госуслугах жители Новосибирской области

Более 792 тысяч платежей на общую сумму почти 896 млн рублей совершили в 2018 году жители Новосибирской области на портале Госуслуг. Воспользовавшись оплатой пошлин и штрафов со скидкой с помощью портала Госуслуг, жители региона сэкономили более 254 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По оценкам департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, в 2018 году жители региона оплатили более 1,8 млн штрафов ГИБДД, из них 307 тысяч платежей выполнено через портал Госуслуг. Учитывая, что через портал штрафы чаще всего оплачиваются в льготный период, общая сумма экономии расходов жителей за 2018 год может быть оценена в 115 млн рублей.Также выгодную скидку получают пользователи портала Госуслуг, оплачивая государственные пошлины. В 2018 году жители Новосибирской области сэкономили 139 млн рублей, оплачивая пошлины при получении федеральных и региональных услуг.

Больше всего жители области сэкономили при оплате государственных пошлин за услуги МВД, так, только при оплате государственной пошлины за оформление заграничных паспортов экономия составила более 55 млн рублей. При оформлении региональных услуг через портал gosuslugi.ru наибольшую экономию получили охотники при получении разрешений на охоту – более 1 млн рублей и молодожены – 411 тысяч рублей. Кроме того, на Госуслугах можно подписаться на уведомления о новых штрафных санкциях, что позволит своевременно производить оплату и использовать льготный период.

Напомним, возможность оплаты госуслуг со скидкой через портал госуслуг продемонстрировала свою эффективность, и была продлена до 1 января 2021 года.

Для справки

Портал Госуслуг позволяет проверить и оплатить штрафы ГИБДД с 50% скидкой, пошлины с 30% скидкой, не выходя из дома. Портал принимает все популярные банковские карты, электронный кошелек и оплату со счета мобильного телефона, а также обеспечивает высокий уровень защиты всех транзакций Квитанция при этом отправится на электронную почту.