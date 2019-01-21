На Украине запретили показывать 139 фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2018 году запретило к показу 139 фильмов и сериалов, сообщил председатель агентства Филипп Ильенко. По его словам, запрещенные киноленты не соответствовали положениям украинского закона «О кинематографии». «Всего с 2014 года на этом основании Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, в основном производства страны-агрессора»,— написал господин Ильенко в Facebook.

Зампредседателя Госкино Сергей Неретин сообщил агентству «Укринформ», что в список запрещенных вошли российские сериалы «Штрафбат», «Баллада о бомбере», «Последний бой майора Пугачева», «Агент особого назначения 3», «Заходи — не бойся, выходи — не плачь». Также были запрещены фильмы «Легенда №17», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Любовь в большом городе-2», «Европейский конвой». Под запрет попали и некоторые киноленты 90-х годов — «Настя» и «Орел и решка» Георгия Данелии, «Американ бой», «На Дерибасовской хорошая погода», «Ребенок к ноябрю».

Напомним, в конце июля 2014 года Украина обязала экспертную комиссию проверять российские фильмы и сериалы на соответствие украинскому законодательству. Позднее украинские власти запретили показ в стране всех российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.

Источник: Ъ