Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен

О третьем этапе разработки проекта генплана Бердска рассказал главный архитектор «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев сегодня, 18 января. Присутствующие выслушали докладчика и единогласно приняли этап разработки. Помимо членов комиссии в зале никого не было — горожане не задали интересующие их вопросы власти. Однако разработчик подчеркнул, что такая возможность у бердчан появится на другом этапе — генплан вынесут на публичные слушания.

На прошлом заседании комиссии рассматривались материалы обоснования разработки генплана города. Члены комиссии достаточно бурно обсуждали возможное ограничение развития территории города, ресурсы его развития. Гендиректор «СибНИИ градостроительства» вовсе заявил, что ему стыдно за Бердск и весь частный сектор в центре необходимо снести.

К сегодняшнему дню разработчик главного документа стратегического развития города сообщил, что в ходе анализа использования территории были выявлены основные проблемы в планировочной структуре города. В их числе ограниченность территории, отсутствие резервов для развития производственной и жилой застройки, неравномерность размещения социально-культурного и бытового обслуживания, уличная дорожная сеть не имеет четкого каркаса, структура районных магистралей имеет прерывистый характер. Имеет место быть загруженность улицы транспортных развязок на выезде на федеральную трассу, загруженность транзитными потоками, неразвитость транспортно-инженерной инфраструктуры в зонах отдыха, а также отсутствие детализации и функционального зонирования рекреационных территорий.

Автор видео Марина Волкова

Сергей Заусаев предложил исключить из границ города участок полигона твердых бытовых отходов в восточной части города площадью 40,25 Га. При разработке проектных решений было проработано функциональное зонирование, где основное развитие город получит в южном направлении за счет развития территории за микрорайоном Раздольным. В рамках генплана предлагается реконструкция центральной части города кварталов вдоль основной городской магистрали улиц М. Горького и Островского с повышением многоквартирного строительства до 9 этажей и выше, а также улицы Первомайской со строительством МКД 5-8 этажами.

-Данное решение уже было заложено и в действующем генплане города. Оно позволит постепенно сформировать центральную часть города с кварталами многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки. Существующая индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками и малоэтажное жилая застройка предлагается к сносу. Хочу пояснить: по скольку мы планируем развитие новых микрорайонов в южной части города, то нам предстоит изменить категорию и классификацию существующих очень узких дорог, ведущих как раз к тем новым застраиваемым территориям города. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить транспортный трафик, а также для прокладки магистральных сетей водопровода, водоотведения и так далее, — обосновал предложение Сергей Заусаев.

В соответствии с генпланом города территориальное развитие промзон в микрорайонах Северный, Юго-Западный и Восточный в границах городского округа не планируется. Развитие таких зон будет реализовано за счет выделения инвестиционных площадок по типу «Браунфилд» для размещения уже сложившегося производства.

-Существенное территориальное развитие получит второй планировочный район за счет строительства городских магистральных сетей по улицам Первомайская и Максима Горького. На землях Минобороны планируются индивидуальные застройки в зоне расположения глиссады аэродрома, а также жилой застройки до 4 этажей с системой объектов обслуживания. Реконструкция центральной части города по Максима Горького, Островского и Первомайской. В первую очередь нами решались задачи по развитию транспортного каркаса. Ширина коридора реконструированных улиц города по улицам М. Горького и Первомайской составит 40 метров. Расширение улиц возможно только за счет прилегающих участков ИЖС, ориентировочное количество участков,попадающих под снос — 115 штук, — сообщил главный архитектор «СибНИИ градостроительства».

Помимо прочего, разработчики генплана предложили вынести из центральной части города производственные предприятия, которые располагаются между улицами Первомайской и Лелюха. На их месте когда-нибудь возведут многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше.

Планируется и реконструкция кварталов в границах улиц Рогачева, Красной Сибири, Павлова и Новой. Существующие ИЖС предлагается заменить на многоэтажки высотой в 5-8 этажей.

-Реконструкция данных кварталов позволит провести работы по инженерной защите территории подтопления грунтовыми водами. Кроме того в жилой зоне бердской зоны отдыха предлагается снос частных домов по улицам Бердский санаторий, строительства на их месте МКД со средней этажностью, — констатировал Сергей Анатольевич.

Изменения до 2040 года появятся и в Новом поселка. Так, архитекторы предлагают заменить малоэтажные дома по улице Новосибирской на среднеэтажную застройку. В поселке Речкуновка ИЖС с приусадебными участками, попадающие в санитарно-защитную зону от железной дороги, предлагается заменить на застройкой общественно-деловыми объектами. На этом месте выделят площадку для размещения пожарной части. Развитие поселка Светлого на правом берегу бердского залива планируется за счет освоения участка площадью 20, 68 га под индивидуальное жилое строительство в ЖСК «Новый».