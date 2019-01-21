Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен
Комиссия по подготовке генплана без лишних слов одобрила третий этап разработки проекта. Ради строительства новых магистралей необходимо расширить дорогу на 40 метров за счет нынешних индивидуальных жилых домов.(ВИДЕО)
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» Владимир Савко
О третьем этапе разработки проекта генплана Бердска рассказал главный архитектор «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев сегодня, 18 января. Присутствующие выслушали докладчика и единогласно приняли этап разработки. Помимо членов комиссии в зале никого не было — горожане не задали интересующие их вопросы власти. Однако разработчик подчеркнул, что такая возможность у бердчан появится на другом этапе — генплан вынесут на публичные слушания.
На прошлом заседании комиссии рассматривались материалы обоснования разработки генплана города. Члены комиссии достаточно бурно обсуждали возможное ограничение развития территории города, ресурсы его развития. Гендиректор «СибНИИ градостроительства» вовсе заявил, что ему стыдно за Бердск и весь частный сектор в центре необходимо снести.
К сегодняшнему дню разработчик главного документа стратегического развития города сообщил, что в ходе анализа использования территории были выявлены основные проблемы в планировочной структуре города. В их числе ограниченность территории, отсутствие резервов для развития производственной и жилой застройки, неравномерность размещения социально-культурного и бытового обслуживания, уличная дорожная сеть не имеет четкого каркаса, структура районных магистралей имеет прерывистый характер. Имеет место быть загруженность улицы транспортных развязок на выезде на федеральную трассу, загруженность транзитными потоками, неразвитость транспортно-инженерной инфраструктуры в зонах отдыха, а также отсутствие детализации и функционального зонирования рекреационных территорий.
Автор видео Марина Волкова
Сергей Заусаев предложил исключить из границ города участок полигона твердых бытовых отходов в восточной части города площадью 40,25 Га. При разработке проектных решений было проработано функциональное зонирование, где основное развитие город получит в южном направлении за счет развития территории за микрорайоном Раздольным. В рамках генплана предлагается реконструкция центральной части города кварталов вдоль основной городской магистрали улиц М. Горького и Островского с повышением многоквартирного строительства до 9 этажей и выше, а также улицы Первомайской со строительством МКД 5-8 этажами.
-Данное решение уже было заложено и в действующем генплане города. Оно позволит постепенно сформировать центральную часть города с кварталами многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки. Существующая индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками и малоэтажное жилая застройка предлагается к сносу. Хочу пояснить: по скольку мы планируем развитие новых микрорайонов в южной части города, то нам предстоит изменить категорию и классификацию существующих очень узких дорог, ведущих как раз к тем новым застраиваемым территориям города. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить транспортный трафик, а также для прокладки магистральных сетей водопровода, водоотведения и так далее, — обосновал предложение Сергей Заусаев.
В соответствии с генпланом города территориальное развитие промзон в микрорайонах Северный, Юго-Западный и Восточный в границах городского округа не планируется. Развитие таких зон будет реализовано за счет выделения инвестиционных площадок по типу «Браунфилд» для размещения уже сложившегося производства.
-Существенное территориальное развитие получит второй планировочный район за счет строительства городских магистральных сетей по улицам Первомайская и Максима Горького. На землях Минобороны планируются индивидуальные застройки в зоне расположения глиссады аэродрома, а также жилой застройки до 4 этажей с системой объектов обслуживания. Реконструкция центральной части города по Максима Горького, Островского и Первомайской. В первую очередь нами решались задачи по развитию транспортного каркаса. Ширина коридора реконструированных улиц города по улицам М. Горького и Первомайской составит 40 метров. Расширение улиц возможно только за счет прилегающих участков ИЖС, ориентировочное количество участков,попадающих под снос — 115 штук, — сообщил главный архитектор «СибНИИ градостроительства».
Помимо прочего, разработчики генплана предложили вынести из центральной части города производственные предприятия, которые располагаются между улицами Первомайской и Лелюха. На их месте когда-нибудь возведут многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше.
Планируется и реконструкция кварталов в границах улиц Рогачева, Красной Сибири, Павлова и Новой. Существующие ИЖС предлагается заменить на многоэтажки высотой в 5-8 этажей.
-Реконструкция данных кварталов позволит провести работы по инженерной защите территории подтопления грунтовыми водами. Кроме того в жилой зоне бердской зоны отдыха предлагается снос частных домов по улицам Бердский санаторий, строительства на их месте МКД со средней этажностью, — констатировал Сергей Анатольевич.
Изменения до 2040 года появятся и в Новом поселка. Так, архитекторы предлагают заменить малоэтажные дома по улице Новосибирской на среднеэтажную застройку. В поселке Речкуновка ИЖС с приусадебными участками, попадающие в санитарно-защитную зону от железной дороги, предлагается заменить на застройкой общественно-деловыми объектами. На этом месте выделят площадку для размещения пожарной части. Развитие поселка Светлого на правом берегу бердского залива планируется за счет освоения участка площадью 20, 68 га под индивидуальное жилое строительство в ЖСК «Новый».
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Можно прекрасно понять чувства людей живущих в своих домах много лет, но, так же понятно и то, что деревня, с курами, коровам и дымящими печками по среди современного города, вечно существовать не будет.
70 35
«Можно прекрасно понять чувства людей живущих в своих домах много лет, но, так же понятно и то, что деревня, с курами, коровам и дымящими печками по среди современного города, вечно существовать не будет.»
Вы главное поймите, люди возмущаются потому, что людей вначале выдавили из сёл и деревень в города, лишив село удобной для жизни инфраструктуры. Результат, село сохранилось в виде частного сектора в городах! Прошли десятилетия и теперь эти последние цивилизованные остатки села начинают выдавливать из городов. Куда прикажите деваться тем людям, кто в душе крестьянин и не может физически жить не на земле??? У кого были деньги и силы уехали и отстроились коттеджем в посёлках, а бедноте куда прикажете деваться??? Тут не в прогрессе дело, тут в судьбах людей беда.
44 33
«лишив село удобной для жизни инфраструктуры»
На село — село, а не город.
Вы знаете чем город от села отличается?
15 16
«На село — село, а не город.
Вы знаете чем город от села отличается?»
Откуда нам знать? Мы же как вы университетов не заканчивали. Вы ведь в Бердске один «вумный», а остальные так…..
7 17
«Вы знаете чем город от села отличается?»
А сами-то в курсе? Или так, по умничать взялись? Вы хоть раз в жизни определение промышленности, заводов, фабрик читали? Цель создания городов, какая? Случайно не обслуживание гигантов заводов и фабрик, на много тысяч рабочих мест? Может, индустриализация страны причина? Город без заводов и фабрик полнейший абсурд и бессмыслица!
Я вот, например, со школы помню, что в городе много заводов гигантов рассчитанных на 5-10 тысяч рабочих мест, каждый. В Бердске есть заводы? хоть один? С ЧИСЛОМ НЫНЕ РАБОТАЮЩИХ ОТ 5-10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК? Вы можете ляпнуть БЭМЗ, но если разобраться, что, то там ещё работает? Сколько работников по сравнению с 1983 годом? Хоть 10% осталось? В городе ВСЕГДА МИНИМУМ ОДНА ФАБРИКА НА 1 тысячу РАБОЧИХ МЕСТ, ГДЕ в Бердске Фабрика? Нет в помине! Тут некоторые додумались хвастаться НОТИС, Обоями и Обувью, но сколько там работает в сумме народа? Тысяча человек наберётся? Для села в 5 тысяч человек, такое количество очень даже неплохо, а вот для города в 100 тысяч человек, это курам на смех! В селе всегда есть базар и магазины. В Бердске, чего реально навалом? Правильно! Базаров и магазинов! А теперь, с учетом выше перечисленного, скажите, Бердск это село или город? Мой ответ, до 1994 года Бердск, с учётом количества рабочих мест, заводов и фабрик был городом! А на 2019 год я считаю, что живу в огромном селе, без работы для 100 тысяч человек и с базарами и магазинами! А на работу у нас говорят, ездим в ГОРОД Новосибирск!!! Уже с 1994 года!!! И иного в ближайшем будущем не предвидится!!! Включите мозг!!!
57 11
Смысл города не в фабриках на многие тысячи рабочих, а ином укладе жизни, в котором нет места сельскому хозяйству, вместо которого развивается промышленность, торговля и сфера услуг.
2 13
Вначале ремесло , т.е. промышленность, а потом торговля и услуги . Такая схема., а у нас получается шиворот-навыворот
11 2
«а ином укладе жизни, в котором нет места сельскому хозяйству, вместо которого развивается промышленность»
Вы скопипастив предложение, сами его поняли? Вот ваши слова «вместо которого развивается промышленность»!!! Где в городе со 100 000 населением промышленность?Промышленность — это огромные Фабрики, заводы, предприятия с многими тысячами работников, занимающиеся переработкой сырья!!!
5 0
В сельском хозяйстве ранее было занято скажем 80% населения, теперь в районе 10. Этих 10 достаточно для того чтобы прокормить остальные 90.
В остальном.. город много эффективнее с точки зрения экономики. В сельской местности ограничен род занятий и специализаций, плотность населения и инфраструктуры низкая.
В вышеперечисленном вы найдете ответы на все свои вопросы.
2 8
«В сельском хозяйстве ранее было занято скажем 80% населения, теперь в районе 10. Этих 10 достаточно для того чтобы прокормить остальные 90.»
Вы сами верите в эту чушь? Методичку мне зачем цитировать? Я в сср жил и её вызубрил! При Столыпене, Русские кормили сельхозпродукцией, рыбой,икрой,маслом всех видов всю гейропу! Одевали в льняную одежду. А сейчас? 10% заменили кого? У вас льняная одежда отечественная есть? Чем крестьяне занимаются? Когда вы последний раз в области видели табун лошадей, стадо коров, отару баранов, дворы крестьян ломящиеся от живности всех видов?
7 1
«бедноте куда прикажете деваться???»
В деревне особняк можно на эти деньги отгрохать
15 31
работа где в деревне есть..в городе то нет,а из деревни не наездиишься на работу.
30 5
Беднота никому не нужна. Но нуджно видеть отличие: бедность и нищета. Бедный, вернее не богаты. может быть тружеником, но его никогда не загонишь в нищету. Он всегда себя прокормит, и побираться не пойдет. А нищие всегда сродни олигархам, им всегда дай и побольше. У них все виноваты в их нищете.Они в нашей стране уже 100 лет у власти. Эти спиногрызы и сами ничего не могут, и другим жить не дадут.
16 6
«Бедный, вернее не богаты. может быть тружеником, но его никогда не загонишь в нищету.»
В ссср это с успехом опровергали! Вы молодой, а было время, когда не зазорно было ходить в фуфайке не только по селу, но и по городу! А пальто считалось роскошью! А шуба, пределом мечтаний! Эх , что с вами говорить……
12 10
Вы правы, называя меня молодым. Иначе ни я, ни мои родные не выжили в том веселом цирке, что назывался когда-то смешным названием СССР. Действительно, в 60-х мы ходили на танцы в сапогах и фуфайках. И даже те, кто не курил, вставляли в зубы папиросу и сплевывали на пол. Ну принято было в то время быть чувырлом. Но на работу мы ходили в югославских костюмах, югославских туфлях и пакистанских рубашках. Ходить в советском «шивье» было не удобно. И не потому, что не патриотично, а действительно не удобно потому, что носить все было пыткой. Вам, советским по духу была дана возможность строить страну так, как вы хотели. Построили? нет! Все профукали и разворовали. Потому, что в руководстве стояли нищие по духу. Украсть и удрать — все, что они могут. Они теперь у власти. А всех туда не взяли. Вот и обидно остальным нищим.
9 12
А сейчас у власти честные-пречестные ?
2 1
Все течет, все изменяется. И в Париже, и в Москве в черте города когда-то были частные дома с участками. Как бы они выглядели сейчас, если бы их не снесли? Вокруг огромные территории. Можно выделить участки под индивидуальное строительство. Например, в районе аэродрома. Но нужно помнить, что и там когда-то может начаться многоэтажное строительство. Ничего вечного не бывает. С курами спокойнее будет в селе. А сел вокруг полно. Выбирайте любое по вкусу. Там и коровкам будет привольно, и козочек можно завести.
19 14
«Выбирайте любое по вкусу. Там и коровкам будет привольно, и козочек можно завести.»
ВЫ по сёлам из сериалов судите? Или сами , хоть год своей жизни, в селе жили? Считаете всех вокруг себя глупенькими?
11 11
В селе родился, в селе прожил половину жизни. Никогда не жил в курятниках, а предпочитал собственный дом. Сам построил два. Кстати, один из тех домов, что подлежит сносу, — дом в собственности моего родственника. И он за снос. И материального ущерба себе не видит. Просто нужно видеть различия: получить материальную разумную компенсацию и нажиться на сносе. Нажиться — как раз и есть признак, отличающего нищего от остальных людей.
11 12
«Просто нужно видеть различия: получить материальную разумную компенсацию и нажиться на сносе. Нажиться — как раз и есть признак, отличающего нищего от остальных людей.»
Вы хотите сказать, что гипотетически, по кадастру , дом + земля равно 3 миллиона(согласно налогам)! А вам предложат 4 лимона, вы честно возьмёте 3 лимона, а от «лишнего» лимона честно откажитесь? Вы точно уверенны? Думаю, на это шоу, полгорода Бердск соберётся! А возврат, будет транслировать телевидение.
2 2
«Как бы они выглядели сейчас, если бы их не снесли? »
90% туристических маршрутов в ваших парижах, проходит по зданиям 100 летней давности! На высотки-курятники, туристов силком не загонишь! НЕ то что за свои деньги!
11 7
Сколько раз сносился центр Парижа? Вы правы, заметив, что возят смотреть 100-летние застройки. И это не курятники со скотскими стойлами.
11 3
Вот именно, частный сектор — индивидуальное лицо города, края, народа. И к нему надо относится бережно. Ведь это творчество человека, его душа , его малая Родина . Мужчина, построивший дом, вырастивший детей в этом доме, посадивший сад , — очень ценный гражданин для государства . Это настоящий патриот, который будет защищать и исвое государство и свою землю и свой дом. Кстати , слова Достоевского -примерно так,- Если вы хотите из почти зверя сделать человека, — дайте ему землю, и вы достигнете цели . Предлагаю только расширить и продлить улицу Горького, но не строить там многоэтажки , сделать частный сектор привлекательной частью города. тем более, там есть центр притяжения — ХРАМ с прекрасной архитектурой и ландшафтным дизайном. И он хорошо будет гармонировать именно с малоэтажной застройкой. А частному сектору помочь с благоустройством, газоснабжением и ландшафтным дизайном. . Многоэтажки стройте на пустырях за Раздольным вплоть до самого Обского моря
7 4
А вот интересно-городу 300 лет,а где его историческая застройка? Со своими идеями вы еще и через 300 лет ничего ,кроме новодела иметь не будете.Вы потомки тех самых идиотов,которые до основания все разрушил,а затем…..да хоть трава не расти.
9 7
На дне Обского моря историческая застройка. Необходимость была такая для области — гидроэнергетика и водоснабжение.
7 4
Считаю, что постепенный снос частного сектора в центре неизбежен, городу нужно развиваться, а без нормальной инфраструктуры это будет сложно сделать. Поэтому советую жильцам домов ,которые попали под снос — не мотайте себе нервы, а потратьте силы на то, чтобы «выбить» побольше денег за свой дом.
56 19
Размечтались
Будет так.
….. предлагается реконструкция центральной части города кварталов вдоль основной городской магистрали улиц М. Горького и Островского с повышением многоквартирного строительства до 9 этажей и выше, а также улицы Первомайской со строительством МКД 5-8 этажами….
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/18/401188-genplan-berdska-snos-115-chastnyx-domov-neizbezhen
Это как счас на Островского и Карла Маркса: многоэтажки вдоль улицы в окружении чадящего частного сектора.
На больше ни денег, ни ума не хватит.
12 10
«Городу надо развиваться». Каким образом развиваться?! Если в городе нет производства, так зачем создавать муравейник, заполненный безработными. На хрена нужен загазованный город, снующими туда-сюда машинами. На хрена город, в котором одни магазины и конторки. На хрена город, который не может себя прокормит и живет на дотации.
Село разрушили сволочи и теперь сгоняют народ в муравейники. Не надо строить дома в городах. Вкладывать деньги в деревню, развивать сельское хозяйство, как это делается в Ирмени. И тогда народ не побежит в вонючий город.
25 13
Сгонять можно только скот. Человек, если он действительно человек, может и должен делать выбор осознанно. В муравейниках живут муравьи, в хлевах — скот. Те, кто хотел жить в деревне, жить, а не влачить существование, тот и живет. Остальные на заваленках своих домов проклинают судьбу и пьют горькую. Но это — их выбор. Земля всегда прокормит умного и не ленивого человека. А для болтуна зватит и двух квадратных метров.
9 12
Вот такого тунеядца-болтуна, как ты аноним, надо в деревню. Чтобы с годик поработал и узнал, что есть деревенский труд. Коллективный труд в деревне разрушили, а один в поле не работник. За лето проезжаю десятки деревень. Одни старики остались, на заваленках некому сидеть. Ушло то время, когда крестьяне косой орудовали. Городские бездельники не знают, что значит косой весь день махать, за скотиной ухаживать. Даже если крестьянин и вырастит скотину на мясо, то приезжают городские ухари, дают цену, так лучше скотоводством и не заниматься. Да и пить в деревне некому, в города подались.
С другой стороны, если не знаешь деревенский труд, лучше заткнуться и не вякать.
Была такая дурочка — япошка, которая предлагала шахтерам грибы и ягоды собирать, когда пьяница шахты уничтожал. Это, кстати, свора бездельников, которые, кроме как языком молоть, ни на что не способны. Вот такая свора и клянет рабочий люд, что все пьяницы «проклинают судьбу и горькую пьют».
17 8
«Городские бездельники не знают, что значит косой весь день махать, за скотиной ухаживать.»
Городские бездельники? Да многие в городе пашут похлеще деревенских! Вы хоть раз работали на цементном заводе, или на кирпичном, да в принципе на любом производстве обычным работягой? Думаю, что нет, если бы работали, то никогда бы так не написали.
6 11
Дак таких мало, Михаил, работников. И цемент не в ступе растирают, в огромных печах производят обжиг, дробят не в ручную, всё механизировано. А вот в деревнях технику уничтожили. Смогут старики заготовить сено, сметать и т.д. Купить дорого. В нашем поселке было 180 дойных коров, теперь осталось 3. Море свиней держали, теперь не держат, корм дорогой. Раньше на речку покупаться не пройти, гуси, гуси, гуси, сгинули. Так что не надо ля-ля.
В Старом Искитиме совхоза не стало, всё продали и разрушили. Хорошо знал совхозника, покупал у него корм для кур. После развала, занялся производством зерна, как и большинство тю-тю. Так он сказал, что кремлевские дебилы — дураки, что один в поле не работник.
5 2
«Село разрушили сволочи»
Коммунисты сволочи что-ли. До индустриализации на селе жило 80% населения, после, в 60х, 50%, в конце СССР в районе 25-30. Множество деревень исчезло. Люди переехали в город.
3 1
Поражаюсь, ума с копейку! А на хрена в деревне 80% населения, Аноним. Совсем башка не варит. Это когда сохой землю бороздили, да мотыгой в (Средней Азии) землю ковыряли, нужно было столько народа. А появились трактора, сеялки, комбайны и всякая всячина. Так нужно столько народа в деревни? В город подались, учиться и технику делать. У Грудинина в совхозе 400 душ работает, 40 тыс. населения кормят. У него доярок нет, роботы доят.
Господи, сколько еще дикости в головах недумающих и нечитающих дикарей!
Не понимаю, ладно америкосы дикари, у них США древнее Древнего Рима.
Не надо уподобляться неандертальцам.
4 2
«А на хрена в деревне 80% населения, Аноним. Совсем башка не варит. Это когда сохой землю бороздили, да мотыгой в (Средней Азии) землю ковыряли, нужно было столько народа. А появились трактора, сеялки, комбайны и всякая всячина. Так нужно столько народа в деревни?»
А у вас «Поражаюсь, ума с копейку!»? Раньше людей сгоняли в города зачем? По тому, что они там лишние стали? Может, их трактора выгнали? Что за бред? На огромные, гигантские, супер заводы и супер фабрики нужна была раб сила в огромных количествах и всё! А сейчас господин, где ваши тысячи рабочих мест в Бердске? Где ваши заводы и фабрики? А зачем, в таком случае, многотысячная армия рабочих в Бердске? Города — это 90% населения рабочие, село — это 90% населения крестьяне! Лучше зубрите свою методичку!
«Господи, сколько еще дикости в головах недумающих и нечитающих дикарей!»
1 1
На инфрастуктуру как раз и нацелились застройщики многоэтажек.Радетели.
9 3
Опять двадцать пять. Кто кого сносить собрался? У этого дедушки с грустным лицом (на фото) может быть есть на это деньги?
Сегодня проходил мимо площадки авс-м, что возле дк, так там и выкуплено, и огорожено, и стоит уже мертво полтора года. А это на минуточку почти самый центр, а не отшибные Островского с Горького. Не хотят видимо работать. Лентяи!
23 7
А я как то проезжала по 11 кварталу, где голубевский офис
Удивило возникновение приличных гаражей на месте старых сараев
Это че, тоже по генплану?
31 1
Так они весь генплан под этого господина подгоняют,тоже мне секрет Полишинеля.
9 2
А где в планах строительство школ , поликлиник, дет. садов, которые навязывали пос. Юго-Западный ?
43 4
Начато строительство новой школы и детского сада в районе новой застройки. Это микрорайон Белокаменный и Южный. Сад обещали сдать уже в этом году. Школу — в следующем.
6 2
«Начато строительство новой школы и детского сада в районе новой застройки. Это микрорайон Белокаменный и Южный. Сад обещали сдать уже в этом году. Школу — в следующем»
Вам про Фому, а вы (сделав вид , что не поняли) про Ерёму! сКОЛЬКО ЛЕТ В Белокаменный и Южный ЛЮДИ ДОБИВАЛИСЬ САДОВ И ШКОЛ? Склероз замучил? Не было такого? Народ Бердска правильно спрашивает, генплан в Бердске составляют раз в 50 лет! Поэтому, только очень глупый человек не задумается, а где в новом плане ,НОВЫЕ САДЫ, ШКОЛЫ, ПАРКИ??? А потом , утверждённый план, никто не позволит менять! А в нём похоже не будет новых садов, школ и парков!!!
7 2
А пинтагон уже снисут когда нибудь!!
21 2
Пентагон не снесут. Это действующий исторический памятник, где можно вживую посмотреть на насыщенную и увлекательную жизнь его обитателей.
21 1
Ну пусть по 15милионов готовят каждой завалюшке на Горького, как они говорят, ждут администрацию долгие суды
19 14
С какой стоимости домов платят налоги такую и получат. А Вы как хотели? Как налоги платить так домик стоит 100 тыс., а как под снос так миллионы.Этот номер не пройдет и все это должны понимать. Не зря внесли изменения по определению стоимости. Хотите наи…государство, ну, ну …..Интересно у кого это получилось. После Сочи власти все поняли и больше такие штучки не пройдут. Просто там сроки проведения Олимпиады поджимали.
21 27
точно, олимпиада Бердску не светит, так что все будет по закону, т.е по заявленной стоимости с какой платили налог.
12 8
Меньше стоимости квадратного метра в новостройке + стоимость земли — выкупить не получиться.
Но вопрос даже не в этом. Коммерческая недвижимость на выкуп — это сразу три цены ( там упущенная прибыль, аренда, и прочее). Так может под это развод почетно-зачетные и пролоббировали эту гармошку?
14 4
Дом 50 — 60 лет назад построен. Может ничего и не стоит сейчас. Но как прикажите построить на оцененные 100 тыс., тем более старикам.
Вот пусть в другом месте и строит государство тем, кого хотят переселить. Дом может и не стоит большие деньги, а вот земля! Вам нужна земля, так вот и сделайте, чтобы человек не пострадал.
Вон, маскау от жиру бесится, хорошие дома сносит (реновация!). Ради чего сносят, тут и дуракам ясно.
А чтобы частный сектор не коптил, пусть Газпром проведет до каждого дома газ.
26 9
Вы такой же извращенец как наши власти-человек построил себе жильё своими руками,а его потом всю жизнь налогом доят.А ведь единственное жильё не приносит прибыль.
10 2
Правильно.
И стоимость земли , тоже пусть по суду определяют
Хотя я сомневаюсь, что суд будет определять рыночную цену земли
19 1
«Ну пусть по 15 милионов готовят»
Аноним миллион пишется с двумя Л, а теперь по сути- «мечты, мечты как они сладки», а по простому гоните Вы простой бред.
1 7
Всё дело в стоимости земли на Горького, собственники с центра не уйдут, пусть готовят по 20 за моральный ущерб
17 18
Откуда моральный вред то? Изьятие земель для муниципальных нужд и до свидания!
23 33
С какой это радости для муниципальных нужд?
Если под строительство дороги, то да !
А если для радости застройщиков, то извините, выкупайте на общих основаниях
11 3
Если под строительство дороги, то да !
А если для радости застройщиков, то извините,
============================
выспались?
Законопроект № 503785-7
3.3. Рассмотрение законопроекта Государственной Думой
5114-7 ГД
06.11.2018 принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 05.12.2018)
«О чем говорится в законопроекте
Если раньше можно было изымать земли только для государственных нужд, то с принятием этого закона можно будет забрать практически любой участок для строительства жилых домов. То есть можно изымать земли, на которых уже есть жилые дома, и строить на них новые здания. На изъятых землях будут вести строительство компании, которые заключат договор с местными властями.»
0 0
Если проблема уже не терпит отлагательства, ее можно
решать или эволюционно или революционно.
Пример второго варианта —
Великий чикагский пожар 1871 года.
После этого несчастья город Шикаго расцвел на 100 лет,
да и сейчас ничего так себе городишко.
6 22
Аноним —20.58. «Идея,идея!» «Ну и какая же у вас идея?»
«А и где я нахожусь??»
Аноним,у вас неплохая идея по замене старой части города без лишних вложений,но вот только жалько стариков и старух..И,вообще-то,меня радует,что наконец-то взялись за генеральный план развития города — давно уже пора!Единственное не забыть,что надо дома сносить и убирать старые коммуникации,иначе опять потоним в фекалиях.Ну,в добрый час,в счастливый путь!
Человек —-
8 21
Ага на те же трубы и будут содить.
6 1
Новый мэр — или как там тебя в Боснии или Черногории/пэр/..?.Ну и какую же школу вы там закончили,грамотный ты наш,что в одной фразе две ошибки сделал?
Жилетки закупаешь или продаёшь?
Человек —-
0 4
Объявление для Человеккофф, отобравших у живых или снявших с убитых ими желто-жилеточников, трофеи:
Для Вас — только куплю))
3 1
Ты ещё про Детройт напиши..
17 6
«После этого несчастья город Шикаго расцвел на 100 лет,
да и сейчас ничего так себе городишко.»
По гуглите фотографии, «этого расцвета» поймёте, что чушь мелите! Одни трущобы, заменили на другие трущёбы-многоэ ажные! Вот и вся разница…. Хороший город, шикаго не назовут….
14 2
Зачем мне гуглять, я там раз в 2 года гуляю.
Зы Если жители вороньей слободки недоговороспособны — лучше сжечь.
Потом на пепелище построить город- сад.
Вот в Париже в середине 19 века был тот же Бердск,
только еще с речкой — вонючкой посредине.
Приняли закон о экспроприации и барон Осман
по линейке провел от площади Этуаль эти знаменитые ныне двенадцать проспектов.
3 6
Твоя «Чикака» загибаецццо от безработицы уже лет 30!
9 1
Значит и церковно-приходскую школу снесут на Горького?
21 8
Губу закатайте. Сносить будут противоположную сторону улицы. Дорога возле храма станет шире и красивее. А в конце новой улицы построят еще один храм.
10 6
В смысле — в конце?
А разве она не до Сосновки продлеваться собирается?
11 3
Канализацию сделайте «маниловы» — там самое очарование начнётся с апреля и по июнь.
А ещё статистику дайте по предложению квартир на рынке, и это ещё банки с лопнувшей ипотекой на рынок не вышли.
29 2
Как вы собираетесь развивать «п. Светлый» (видимо м-н?) на территории другого мун. обр-я, занеся его в генплан? Так бы и писали, что деньги украсть под него хотите.
15 3
Ну так там же сплошь уважаемые граждане живут,а не деревенские пенсионеры и работяги.
6 0
Снести частный сектор и застроить центр 9-этажками — это не проблема. Но почему эти разработчики ничего не говорят о промышленной инфраструктуре, о создании значительного количества рабочих мест. Ведь застройка центра многоэтажками приведет к значительному увеличения числа жителей города. Ну, и где они будут работать? продавцами в ТЦ или в Новосибирск по 2 часа добираться? Или надежда только на северных пенсионеров?
28 7
Да не интересует их ничего кроме денег из госбюджета. Если бы о чем то думали, то насущных проблем ( которые неотложные) море. А выкуп участков — забота застройщика.
И про коммуникации врут
26 5
Вот именно, пусть будущий застройщик и выкупает эти земли
Но. Ему это не надо!
Чего нервы тратить , да и деньги !
10 3
Я об этом толкую. Нет производства, нечего дома лепит. Ведь города растут тогда, когда есть производства, где люди могут работать, тогда и жилье строят.
Вот собянин, эко недоразвитый, клич кинул: развивать мегогорода, 10 — 15 штука на всю необъятную Россию. Согнать в эти муравейники народ и жить-поживать.
Ну ясно, что у этого чиновника мозги разрушены.
9 3
Да,похоже, у многих уральцев с мозгами проблема,начиная с Ельцина.
3 1
Агломерация — Урбанизация…
Прогресс не остановить. Не нытьём, так катанием, иначе: застой, старение, увядание…
Реконструкция центра рассчитывается на десятилетия. Воды много утечёт. И если ничего в Бердске не менять, то другие города и посёлки станут жить лучше нас, а мы только хуже.
9 17
«Урбанизация…»
Ощущение, что вы не понимаете слов, которыми жонглируете! Зачем нужны города? Подумайте! Для обеспечения гигантов фабрик и заводов огромным числом раб силы!!! Где вы нашли в Бердске гиганты заводы и фабрики, требующие для своего обслуживания, хотя бы, 50 тысяч работников? НЕт таких в Бердске! Кончились! Ещё в 1994 году ….
15 8
Прогресс не остановить, если хотим развития — с этим вы согласны?
4 15
думается, что слово «прогресс» вы понимаете превратно. Прогресс не в коробках из кирпича и бетона (этому научились ещё в 19 веке)…
14 3
Коль вы понимаете не превратно, что же вы здесь на сайте вообще делаете? Выше двигаться, выше…
2 12
И не в дорогах?
0 1
Дак никакого «Прогресса», Аноним, нет. Ведь прогресс идет тогда, когда у общества есть цель, идея. Сейчас в стране путинской нет никакой идеи, о будущем нет разговоров. Разговоры только о том: «вы хотите в 90-е что ли!» Это власть об этом талдычит и тупые за ней повторяют. Зачем мне прошлое, туда не возвращаются. О будущем надо думать! А кто у нас властвует? Дебилы! Им плевать на народ, они свое будущее воровством уже создали.
7 2
«Прогресс не остановить, если хотим развития — с этим вы согласны?»
Вы говорите лозунгами из методички! У вас своих мыслей и мнения абсолютно нет? Что вы понимает под словом развитие? Дайте ваше определение слова «развитие» в вашем понимании….
5 4
под развитием оне понимают когда заду тепло, дороги без пробок, взору из авто открывается вид 9-и этажек!
8 1
«Что вы понимает под словом развитие?»
Соединить один населенный район города с другим магистралью, например.
0 3
«Зачем нужны города? Подумайте! Для обеспечения гигантов фабрик и заводов огромным числом раб силы!!!»
Тиражируете невежественное мнение в 10 местах.
0 6
Все правильно, не зря приняли закон, что даже провести какой-то ремонт на даче, без письменного разрешения\ и согласования с администрацией сделать нельзя. А недвижимость стареет……и цена ее падает…. Придет время эти «халупы» в центре города снесут за 20 копеек, в лучшем случае предоставят жилье на Белокаменном или пр. Кто думает, что государство не может решить такой вопрос, тот просто иди…т. Вы действительно не понимаете, что такое государство и принятые им решения. Тут несколько….моно сказать «специалистов» по с/х и навозу прожектируют, что государство выплатит за дома под снос по 20 миллионов…. может и по 20, но когда на них можно будет купить булку хлеба или бутылку молока.
6 10
Вот только в болотненском районе 149’дерень не существует. Вы расцениваете с Новосибирской агломерациями, другие с Москвы , третьи с Лондона- определи своё место в цепи
4 1
Вот вернемся давайте в СССР. Для наглядного примера- строился производственный какой либо центр: завод, совхоз, фабрика и вот вокруг формировалась жилая структура.
В нашем случае что? на месте двух-четырех частных домов с зем участками вырастит 9 этажка и вместо четырех семей будут жить 200 семей- работать где???дет сад, поликлиника где??? Может для начала какой нибуди фабричный комплекс, научно промышленный поставить? Обеспечить достойной оплатой граждан. Земель нет что ли. Телега впереди лошади(кобыла то здохнет) как вы считаете?
33 6
Считаю, что задумывая такие программы, правительство просчитывает варианты на перспективу. В противном случае на высших уровнях никто добро не даст.
4 20
А кому там перспективу-то обдумывать с айфонами в руках?
11 1
Господи, «правительство просчитывают программы на перспективу». Кто так думает, у него мозгов нет.
30 лет они просчитывают перспективу, до сих пор просчитать не могут.
У нас капитализм бандитский, воровской, офшорный.
Он не дает таких результатов и «перспектив», как в др. странах. Он у нас такой, потому что власть получили спекулянты, паразитарная группа, компрадорская шпана, которая и создала «капитализм» не созидательный. У нас крупные бизнесмены-воры — это мастера по отъему чужой собственности. Чтобы выйти на развитие, нужны мобилизационные меры и планы громадьё. Нужны целеполагание, нужны ясные идеи (куда идем) и потом идея становится материальной силой и вот тогда она овладевает массами. Что в путинской России невозможно.
Ибо идея воровства, коррупции и богатая жизнь для небольшой кучки паразитов массами никогда не овладеет.
5 1
В Бердске идет разговор не о масштабном развитии, а о выживании в создавшихся условиях. Заводских территорий полно, но они пустуют. Большая часть населения имеет специфическое образование: менеджеры, бухгалтеры, экономисты, полиглоты-языковеды. Им зачем заводы и фабрики? Это в лучшем случае армия прислуги. Нужны господа. Есть запрос на хозяев. Нужно построить среду обитания господ.
11 9
«Есть запрос на хозяев. Нужно построить среду обитания господ.»
На метелице давно не были? А по 3 ке автобусу, на конечной давно были? Ну про изумрудный вы явно, слыхом не слыхивали?
9 4
На всю прислугу господ не хватает.
12 0
среда обитания для господ у нас имеется — берега и бор. Центр же города, для среднего класса и бедноты. А переустройство улицы Горького лишь способ «стрижки купонов» — хозяину лачуги 500т.р., а с застройщика 5млн.
15 4
«Им зачем заводы и фабрики? Это в лучшем случае армия прислуги»
Это не армия прислуги. В современной экономике не достичь некоторого уровня жизни если нет множества разнообразных специальностей, как в сфере производства, но особенно в сфере услуг. Чем набор специализаций ограниченнее, пусть и производственных, тем проще производимый обществом продукт, уже запрос общества на производство продуктов, а в сумме скуднее то что оно производит.
0 3
«В современной экономике не достичь некоторого уровня жизни если нет множества разнообразных специальностей, как в сфере производства, но особенно в сфере услуг.»
Вы сами вообще осмыслили, что написали? Значит по вашему, ночной горшок за барином вынести, или обувь ему же до блеска почистить, это «множества разнообразных специальностей»? А проектировать космические корабли, разрабатывать их производство и потом, тут же, создавать готовую продукцию, это узконаправленность? Вы в своём уме?
1 0
Наши бердские владельцы строительной отрасли сдохнут от бедности и безделья если строить не будут.Хоть уборные десятиэтажные.Причем здесь люди и их проблемы?
16 7
А Шестернин на побегушках
5 1
Как все это печально , унизительно и безысходно . Правит бал большая, туго набитая деньгами , свинья. Ей плевать , что люди будут жить в муравейниках , ( а ведь они люди, ане муравьи ) . О строительстве школ, больниц, рабочих мест никто даже и не заикается. А уже сейчас получить бесплатную мед. помощь практически невозможно, работы нет , и света в конце туннеля не видно
28 11
Когда начинается драка у кормушки, то кто там не свиньи? В той склоке, что начинается вокруг сноса, компенсации, подряда, выгоды благородство не отыщите. Там все будут рвать кусок по ширине своих возможностей. А когда было иначе?
13 3
Курьер, не показывайте нам этого дядьку, которому за Бердск стыдно.
12 9
Не будьте страусами. Хорошо, что есть «дядька», которому обидно за Бердск.
9 16
Это не только Бердск, это — вся страна. И так было всегда с того момента, когда пришли к власти международные уголовники: Свердлов, Ульянов, Троцкий и вся их команда, правившая 100 лет. Нынешние — их правопреемники. И только то.
7 9
За Бердск стыдно, что уголовники в почётных гражданах.
16 4
Отожмут у людей землю. За гроши продать заставят.
Строить для комфортного жилья нужно дома в 2-3 этажа. Многоэтажные уродливые сараи выгодны только почетным- живоглотам. Город обирать — мошну набивать.
17 9
Кто вам будет строить в 2 этажа? Стройте сами. Сколько людей не стонут, а, засучив рукава, строят? Остальные свои развалюхи хотят продать по цене, за который дворец можно построить. Если хочется помечтать — мечтайте. Если нет способности, то и деньги не помогут. Из бедности выбраться можно, а из нищеты — нет.
8 13
А вы думаете, что будет как то иначе?
6 1
Это для « как пить дать»
0 0
Люди!!! Не повторяйте историю Новосибирска! Точечная застройка убила город! Все мои знакомые и коллеги приезжающие в Нск говорят одно — серый какой-то! Проблема Бердска не в 115 частных домиках! Большая Москва и другие города уже давно отказались от радиального принципа построения — вспомните МКАД и тд! А по поводу сетей водоговняных — есть множество технологических решений. Поверьте — предлагаемое «фуфло» — это просто способ быстро закрыть подряд и освоить деньги не думая! Им тут не жить!
17 4
Новосибирск сам по себе серый и убогий, левый берег особенно, вообще мрак и дело не в точечной застройке, просто так сложилось.
10 4
Наверное этот «стыдящийся» проектировщик тоже подвизался на ниве застройки Новосиба-вот и результат.-безликость и серость города.
5 1
Кстати Савко успел поработать во властных структурах архитектором
3 1
А что у нас жилеток нет?!
7 4
Тюремная роба всегда ждёт тебя.
6 3
А ты кто такой?
4 2
Шьют.
2 0
НВР: — А если откажутся сносить — ПОДКЛЮЧИМ газ!!!)))
/Миллер/ государственный чиновник-олигарх-миллиардер.
2 1
С точки зрения проэктировщика-позиция правильная!
Вид сверху. Две парралельные магистрали ул Ленина и ул Островского лучше чем одна ул Ленина—факт! Далее две парралельные ул Горького и ул Первомайская и обе с продолжением в новые районы ! Это правильно! Вот под это расширение и снесут 115 домов ,а живущие там старики будут рады, что переедут в комфортное жильё! Просто надо по честному «разойтись» с гражданами! Люди не устраивайте здесь истерик —решение правильное! И 115 домов это 10% от всего частного сектора ! А Бердск является спальным районом и если добавиться 1000чел северян или мигрантов из деревень —это не принципиально
8 10
Люди не устраивайте здесь истерик —решение правильное!
— Потому что его приняли правильные пацаны?!
А слуги народа у народа спросили, прежде чем бульдозером народом нажитое добро закапывать?
8 3
На реального пацана вся эта канитель работает.
6 3
«…Две парралельные магистрали ул Ленина и ул Островского лучше чем одна…»
———————————————————————————-
А три? Чем лучше? Чем лучше не параллельных? Коли в голове параллельно, а не извилины, то да, чем больше параллельных улиц, тем лучше жизнь!
4 3
Не 115,а почти 700!
3 1
А Бердск является спальным районом Вот и всё развитие,начлежка
5 1
Бердску дико повезло что находится рядом с большим городом.
1 3
Конечно повезло,нам ещё и мусор начнут возить с большого города.Не нарадуемся
6 1
Разберемся как-нибудь, это лучше чем быть вдали от большого города.
1 3
Вы в сам большой город переезжайте и живите, а чужого мусора нам не надо
4 1
Сразу вышел из подъезда и в маршрутку, поехал в большой город,ипотеку отрабатывать,
3 1
Отселяйтесь в Искитим, потом в Черепаново, и живите вдали от города и хорошей работы.
1 4
«Разберемся как-нибудь, это лучше чем быть вдали от большого города»
Как? Судя по вашему пофигизму, у вас уже всё схвачено, за всё заплачено! Живёте в своём коттедже в бору и свалки и химзаводы вам по барабану…..
2 0
Точно,а иначе бы уже на балконах кур и коз заводили от голодухи.
3 1
Стройте ваши 9- этажные муравейники вдоль трассы и не надо будет ни чего сносить и расширять.
7 1
Давайте снесем на конечной дома, бывшем лагере Вега, и построим там 9 этажки для инвалидов и дом престарелых,можно и цирка как Савко предлагает.
3 1
Может проще соединить первомайскую с ключевой и судя по карте дубль гис сносить ничего не надо.
5 0
А зачем сносить Новую. Там красивые домики. Лучше снесите халупы в центре. И вообще зачем строить вверх. Весь мир строит не выше 3 этажей. Или земли мало или ума.
0 1