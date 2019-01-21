Алкоголь и табак продавать в специальных магазинах хотят в России

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
В документе отмечается, что в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.
Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах.
Такая мера, считает парламентарий, уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.
«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объясняет Свинцов.
Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.
По его мнению, закрываться они должны в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.
Ранее в России официально вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот «порошкообразной спиртосодержащей продукции», передает RT.
Чем обернется запрет
Это вредное предложение с точки зрения экономики, прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, количество причин и поводов выпить не зависит от числа торговых точек и от времени продаж алкоголя.
«В гипермаркетах вроде «Ашана» оборот алкоголя в общем объеме продаж составляет примерно 12-13% . Они без алкоголя проживут. В крупных супермаркетах оборот алкоголя до 22%, в магазинах у дома – 40%.Такой высокий оборот в магазинах у дома позволяет держать низкие цены на социальные продукты – молоко, хлеб. Убери у них алкоголь, они закроются. В России 50 тысяч магазинов, где оборот алкоголя до 20% и 120-125 тысяч магазинов у дома, где оборот 40%. Если половина магазинов закроется, значительная часть населения высвободится из трудового порыва. Задача государства – не закрывать магазины, а отсутствие безработицы», – рассказал Вадим Дробиз.
Вадим Дробиз осветил также социальную сторону вопроса. Он вспомнил неудачный пример республики Якутии, где с 1 января 2015 года была введена спецторговля алкоголем.
«До этого в республике работали и продавали алкоголь 1400 торговых точек. Они продавали алкоголь, табак и продукты питания. Из них 100 были специализированные алкомаркеты. Президент Республики, который возглавил антиалкогольную кампанию, решил, что эти 100 алкомаркетов и будут работать. Но бизнес оказался несколько умнее руководства республики. Поэтому сотни продуктовых магазинов выкинули продукты питания и стали продавать только алкоголь. В итоге в конце января алкоголь продавали 800 алкомаркетов, число алкомаркетов выросло в 8 раз. И теперь новый президент Якутии приводит республику в порядок», – рассказал Вадим Дробиз.
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Надо создавать рабочие места не за счёт торговли ядами. Специализированные магазины, хоть как то оградят наших детей от соблазнов попробовать эту дрянь. Ещё было бы не плохо, хоть как то начать контролировать исполнение законов, запрещающих курение и распитие алкоголя в общественных местах. Очень сложно объяснять детям, что это с дядей на улице, на ногах не стоящим и почему тётя курит.
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