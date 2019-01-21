Алкоголь и табак продавать в специальных магазинах хотят в России

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.

В документе отмечается, что в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.

Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах.

Такая мера, считает парламентарий, уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объясняет Свинцов.

Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.

По его мнению, закрываться они должны в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.

Ранее в России официально вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот «порошкообразной спиртосодержащей продукции», передает RT.

Чем обернется запрет



Это вредное предложение с точки зрения экономики, прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, количество причин и поводов выпить не зависит от числа торговых точек и от времени продаж алкоголя.

«В гипермаркетах вроде «Ашана» оборот алкоголя в общем объеме продаж составляет примерно 12-13% . Они без алкоголя проживут. В крупных супермаркетах оборот алкоголя до 22%, в магазинах у дома – 40%.Такой высокий оборот в магазинах у дома позволяет держать низкие цены на социальные продукты – молоко, хлеб. Убери у них алкоголь, они закроются. В России 50 тысяч магазинов, где оборот алкоголя до 20% и 120-125 тысяч магазинов у дома, где оборот 40%. Если половина магазинов закроется, значительная часть населения высвободится из трудового порыва. Задача государства – не закрывать магазины, а отсутствие безработицы», – рассказал Вадим Дробиз.

Вадим Дробиз осветил также социальную сторону вопроса. Он вспомнил неудачный пример республики Якутии, где с 1 января 2015 года была введена спецторговля алкоголем.

«До этого в республике работали и продавали алкоголь 1400 торговых точек. Они продавали алкоголь, табак и продукты питания. Из них 100 были специализированные алкомаркеты. Президент Республики, который возглавил антиалкогольную кампанию, решил, что эти 100 алкомаркетов и будут работать. Но бизнес оказался несколько умнее руководства республики. Поэтому сотни продуктовых магазинов выкинули продукты питания и стали продавать только алкоголь. В итоге в конце января алкоголь продавали 800 алкомаркетов, число алкомаркетов выросло в 8 раз. И теперь новый президент Якутии приводит республику в порядок», – рассказал Вадим Дробиз.