Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов

Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа. ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», СИБУР и «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях. Для действий службы есть правовые основания, которые, по данным Ъ, правительство поручало ей же и устранить, но этого не произошло. В Росгвардии считают проблему надуманной, но признают, что ее услуги дороже. Юристы полагают, что ЧОПы могут защититься от действий службы даже без законодательных изменений, но для этого нужно оспорить ее действия в суде.

“Ъ” ознакомился с письмом, которое руководители крупнейших нефтекомпаний РФ направили в декабре секретарю Совбеза Николаю Патрушеву. Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

Росгвардия, которую возглавляет экс-руководитель службы безопасности президента РФ (подразделение ФСО) Виктор Золотов, с момента создания в 2016 году получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана» (выручка в 2017 году по РСБУ — 20,7 млрд руб., прибыль — 1,7 млрд руб.). В 2018 году Росгвардия планировала проверить 2,8 тыс. объектов ТЭКа (2,5 тыс.— в 2017 году). На сайте ФГУП указано, что его клиентами также являются «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

В компаниях от официальных комментариев отказались. Но источники “Ъ” среди нефтяников и в силовых структурах поясняют, что Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа.

Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен,— говорит собеседник “Ъ” в крупной нефтекомпании.— Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения».

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин называет проблему надуманной: «У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете». Он также отрицает рост числа предписаний, запрещающих деятельность ЧОПов: «Список проверок носит публичный характер, совместно с другими контролирующими органами он согласовывается. Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок, как в 90-е годы». Господин Грибакин признает, что услуги Росгвардии стоят дороже ЧОПов «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

По словам нефтяников, ситуация обострилась в июне 2018 года с выходом постановления №729, на основании которого охранные организации, обеспечивающие безопасность опасных производственных объектов ТЭКа, могут быть лишены лицензии. В качестве примера приводится предписание от ноября 2018 года в адрес «Саратоворгсинтеза» (нефтехимическое предприятие ЛУКОЙЛа) с требованием до 26 апреля 2019 года привести охрану в соответствие с постановлением правительства №587, что «фактически означает замену охранной организации», хотя «профессионализм охранников ранее был отмечен ФСБ».

В компаниях говорят о юридической коллизии: ФЗ о безопасности объектов ТЭКа разрешает привлекать для их охраны ЧОПы, но п. 21 прил. 1 к постановлению правительства №587 это запрещает. До получения полномочий Росгвардией, подчеркивают нефтяники, правовая нестыковка работе ЧОПов не мешала, а глава Совбеза еще в 2016 году направил в правительство предложения об изменении ФЗ.

Устранить коллизию правительство поручило, по словам нефтяников, той же Росгвардии, установив срок 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект до сих пор не согласован.

В письме Николаю Патрушеву нефтяники предлагают более простой с точки зрения процедур вариант изменения или приостановления соответствующего пункта постановления правительства. «Поручение Совбеза ускорить принятие закона о безопасности объектов в ТЭК способствовало бы конструктивному решению вопроса»,— подтверждает один из источников “Ъ”.

Структуры, охраняющие объекты ТЭКа, имеют многомиллиардные обороты. Так, ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, по “Ъ-Картотеке”, заработало в 2017 году 6,4 млрд руб., прибыль по РСБУ — 92 млн руб. Собственная охрана есть и у крупнейших госкомпаний — «Роснефти», «Газпрома», «Росатома», «Транснефти» и других. Выручка ФГУП «Атом-охрана» за прошлый год — свыше 5 млрд руб., прибыль — почти 181 млн руб. Борьба за рынок охранных услуг между компаниями и госструктурами в ТЭКе уже обострялась в 2013 году. Тогда принадлежащие МВД ФГУП «Охрана» и ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго хотели получить полномочия по охране всех объектов высокой и средней категории опасности, но провести такие поправки не удалось.

Юристы не считают правовую коллизию излишне сложной. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что федеральный закон «применяется преимущественно», а не соответствующие ему нормы могут быть признаны ничтожными (недействительными). По мнению юриста, текущие проблемы нефтяников с Росгвардией выглядят следствием «некомпетентности или злоупотреблений». Не исключен, добавляет он, и конфликт интересов, поскольку служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом. В то же время, отмечают юристы, ЧОПы могут оспорить предписание в суде (приостановив его действие через обеспечительные меры) или обратиться в прокуратуру.

Об обращении Росгвардия узнала из СМИ, рассказал в эфире радио Sputnik официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, в экспертный совет Росгвардии входят представители ЧОП в сфере ТЭК, но никаких жалоб до этого не поступало.

«Мы внимательно отнеслись к этому обращению и планируем в ближайшие дни провести рабочую встречу с нашими коллегами из частных охранных организаций (ЧОП) в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Но все проверки ЧОПов проводятся в открытом формате, мы заранее информируем объекты, которые проверяем. На сайте Генеральной прокуратуры есть реестр проверок, там размещается и информация проверок по линии Росгвардии», – рассказал Валерий Грибакин.

По какой-то причине Росгвардия может указать на недостатки частных охранных предприятий, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области комплексной безопасности группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

«Частные охранные предприятия (ЧОП) ограничены в определенных вещах. Например, на вооружении только определенное оружие, оно не стреляет автоматически. Есть еще масса нюансов. Росгвардия имеет больше прав, чем частные охранные предприятия. Есть стратегические объекты, которые должны охраняться только Росгвардией. Как правило, крупные, мощные ЧОП соответствуют всем требованиям Росгвардии, найти какое-то несоответствие тяжело. Но недостатки всегда можно высосать из пальца», – считает Петр Фефелов.