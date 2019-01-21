Тащил снаряды для 45-миллиметровки под градом пуль фронтовик из Бердска

Не читает книг и не смотрит фильмов о войне ветеран Великой Отечественной войны из Бердска Иван Гуров. Двадцать его любимых фильмов, в большинстве комедий, скачала на флешку для отца дочь Татьяна. Но чаще всего он смотрит «Кубанских казаков», любимую с молодости картину.

Медаль «За отвагу»

Иван рос в большой дружной семье в Казахстане. Из шестерых детей он был пятым по счету. Когда мальчишке было 13 лет, умер отец. Через год Ваня поступил в ФЗО и выучился на каменщика. Работал по специальности. В 1943 году пришла разнарядка: срочно отправить каменщика в командировку на Кемеровский коксохимический завод. И 17-летнего Ивана, как самого молодого, отправили в Сибирь. Из Кемерова в этом же году Гурова призвали в армию в Забайкальский военный округ. Иван Яковлевич служил в 152 стрелковом полку. Был заряжающим на 45-миллиметровой батарее.

— Война кончилась большая, и в августе 1945 года мы пошли на Японскую войну. Через Монголию на Хайларский укрепрайон. Машин не было, тащили орудия на лошадях. Вот мы и лошадям помогали и сами тащились через такую высокую гору. Хинган называлась. Получилось, что в укрепрайон мы зашли с тыла. Там и была наша война. Мы стреляли по этому району. Мы их, они нас. Нам удобнее было — зашли с тыла. Какое-то время воевали потихоньку и у нас закончились снаряды. Остальные были спрятаны в укрытии. Меня за ними послали. Я с поля боя, где ползком, где бегом пришел туда и эти ящики взял. Лошадь запряженная стоит, идет стрельба, а она как ни в чем не бывало. Я доставил снаряды на передовую, — вспоминал 92-летний фронтовик.

Именно за своевременную доставку снарядов Иван Гуров получил медаль «За отвагу».

Автор видео Галина Панчева



Счастливый случай

Фронтовик вспомнил случай, который чуть не стоил ему жизни. От смерти спасло провидение.

— Людей-то нужно кормить. Приехала кухня. Меня послали за питанием. Набрал котелков и и пошел. Одна кухня была ближе ко мне. Я пришел туда. Маленько постоял. Повар спросил, из какой я части. Ответил ему. А он мне — там ваша кухня. И показал рукой. Метров 50 отошел, и в эту кухню снаряд попал. И там все погибли. Каши не дали — и я остался живой. Повезло. В нашей батарее за войну только один Леус получил небольшой осколок, остальных даже не ранило, — рассказал Гуров.

Автор видео Галина Панчева



Сахар вместо махорки

Ни разу в своей жизни Иван Гуров не курил табака. Хотя в то время курили многие.

— Махорку давали всем. Я брал ее. Нас было шесть человек в звене. Я этот табачок им отдавал. Но потом какое-то время прошло, кто-то решил давать некурящим сахар. Я говорю: сахар вам не буду давать. Вот этим сахаром я и поддержался. Солдат курящий — дохлый, а курить надо. Такая зараза это курево. Так им спичечный коробочек насыпали, а они пайку хлеба, 200 граммов, за это отдавали. Так такие товарищи курящие заболевали. Их в госпиталь отправляли.

Трофейный конь

Во время войны с японцами на батарее поубивало почти всех лошадей. Как возвращаться домой? Вот и отправили Ивана вместе с товарищами добывать тягловую силу. Тогда-то ему и пришлось познакомиться с бытом китайцев.

— Ездили мы по их аулам и видели их жизнь. Жили китайцы в землянках. Были у них большие башни. Растили арбузы. Такие же все грязные. Никакого жилья, кроме землянок, где мы прошли, не было. Хайлар — это, конечно, город. Там дома были.

Автор видео Галина Панчева



Гурову и его сослуживцам удалось найти пару лошадей. Скорее всего, лошади эти были брошенные, предполагает Гуров. Китайцы, видимо, боялись их взять себе. А вот русским они пришлись как нельзя кстати.

— Получилось так, что одна сильная лошадь — кобылица, а другой — жеребчик был. Как пришли мы в Союз, его сразу забрали как племенного. Такой здоровенный. Шел в упряжке с нашей лошадью, он тянет, а у нашей лошадки силенки не хватает — отстает.

Автоматной очередью по врагу

Хорошая реакция однажды спасла жизнь Ивану Гурову. Отправились они за водой. Товарищи пошли в одну сторону, Иван — в другую. Было это в городе. Фронтовик зашел в один из домов и вдруг краем глаза заметил тень. Это был японец. Не мешкая, сдернул автомат с плеча и дал очередь. Вернулся, в там уже сослуживцы переживают — не случилось ли чего. По словам Ивана Яковлевича, он не знает, убил того японца или ранил. Не стал проверять.

Автор видео Галина Панчева



Сожгли разведчиков

Когда переходили через Хинган, впереди артиллеристов пустили автоматчиков на «додже». Разведка, видимо, прозевала японскую засаду, и автоматчиков забросали бутылками с зажигательной смесью. Всех сожгли.

Автор видео Галина Панчева



Ветеран вспоминает, что подниматься по Хингану было еще полбеды, а вот спускаться вниз было сложным испытанием. Лошадь не могли удержать орудие, солдаты помогали им — вставляли палки в колеса.

— Все равно взяли укрепрайон. Мы победили.

Из артиллеристов в крановщики

Ровно семь лет длилась служба Ивана Гурова. Домой он вернулся в 1950 году. Устроился на работу. На комсомольском собрании встретился со «своей комсомолочкой» Валентиной. Поженились. Выучился на машиниста башенного крана.

— С башенного крана слез и приехали мы в Бердск в 1955 году. Родители Валентины здесь жили. И она захныкала: поехали к маме.

Жили вместе с родителями Валентины. Вместе с тестем Иван ходил на разные подработки — жить как-то нужно было. На строительстве хлебозавода работал племянник тестя. Тот стал жаловаться дядьке, что уводился крановщик, а работать некому. А дядька заявляет, что у него зять крановщик 7 разряда. Так Ивана и пригласили работать в СУ-2. Тогда строили 2 этаж хлебозавода. Когда сдали объект, перешли на следующий — строили здание, где раньше располагался гастроном. На пятитонном кране возводил здание ПТУ-17. На пенсию Иван Гуров ушел с лесоторговой базы.

Четыре года назад Иван Яковлевич похоронил свою «комсомолочку». Горечь утраты помогли пережить трое детей, восемь внуков и многочисленные правнуки. Фронтовик купается в любви и внимании близких ему людей и выглядит счастливым человеком. Для своих лет он довольно бодр. Ходит выносить мусор, вывозит на коляске погулять на улицу маленькую правнучку. Читает книги, причем разных авторов и разных жанров. И обязательно находит время для просмотра любимых фильмов.