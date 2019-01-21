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Священник Бердска: Вы придете и скажете мне — «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа»

Из-за деградации русского языка, по мнению помощника настоятеля Преображенского собора Андрея Федорова, не стоит переводить богослужение с церковного славянского на современный язык.

21.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Священник Бердска: Вы придете и скажете мне «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа»

Божественная литургия в Преображенском храме Бердска

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: Стоит ли перевести на современный русский язык богослужение, тем самым привлечь прихожан в церковь?

Ответ: Мы видим, что, к сожалению, язык деградирует. Через год потребуется перевод, а потом снова будет необходимо упрощение богослужения. В конце концов словарь «Эллочки-Людоедочки» окажется толще, чем словарь Даля. Если переводить службу в храме на современный язык, то вы можете прийти и сказать мне — «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа». На этом,увы, наше общение закончится. Мне кажется, церковный славянский язык — это очень красивый язык, не чужой для нас. Он совершенно понятный, но только человеку нужно приложить небольшое усилие. Ведь усилие — это признак культурной жизни. Например, человек не может стоять на горе, он будет сползать. Даже для того, чтобы оставаться на месте, нужно делать усилия. Чтобы подниматься вверх — нужно делать еще большее усилие. К сожалению, чтобы совершить зло, усилий прилагать не нужно. Оно само собой произойдет, все разрушится, покроется пылью, тиной и грибком. Смерть разрушит все, а вот Господь пришел, чтобы прекратить это тление.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Я интересуюсь, а дома, с матушкой и детьми этот священник говорит на церковно-славянском или исключительно на «это-опа»?
    Для него именно это является современным русским языком?

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  2. брат

    Церковный славянский? О,-как….

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