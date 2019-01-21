Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Выросла базовая ставка по ОСАГО до 4365 рублей в Бердске
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Ющенко: россияне по натуре любят рабство
Погибли трое российских военных при опрокидывании БТР в Абхазии
Сидят в линевском СИЗО оба подозреваемых в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска
Посылки с мусором отправили в Госдуму и Совфед жители Красноярска
Получать госномера по прописке заставит ГИБДД автовладельцев
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