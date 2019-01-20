Условие начала войны с Россией озвучили на Украине

Если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «112 Украина».

«Если его («Северного потока — 2″. — Прим. ред.) не будет — это не агитация за Россию, — мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. — Прим. ред.) же не глупые. Если у них появится возможность вести самый свой главный ресурс другим путем, не через Украину, они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы перестанем их интересовать с экономической точки зрения», — сказал он, пишет РИА Новости.

Эксперт добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.

«Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентиль и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война», — предположил политтехнолог.

Проект газопровода

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, некоторые европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь, Германия (крупнейшая экономика в ЕС) не раз заявляла, что поддерживает «Северный поток — 2».

Российская сторона также неоднократно отмечала, что газопровод абсолютно коммерческий и конкурентный. Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Северный поток — 2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.