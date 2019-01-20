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Условие начала войны с Россией озвучили на Украине

Если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

20.01.2019 Фото: Pixabay 4 коммент.
 
Условие начала войны с Россией озвучили на Украине

Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией

Если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «112 Украина».
«Если его («Северного потока — 2″. — Прим. ред.) не будет — это не агитация за Россию, — мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. — Прим. ред.) же не глупые. Если у них появится возможность вести самый свой главный ресурс другим путем, не через Украину, они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы перестанем их интересовать с экономической точки зрения», — сказал он, пишет РИА Новости.
Эксперт добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.
«Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентиль и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война», — предположил политтехнолог.
Проект газопровода
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, некоторые европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь, Германия (крупнейшая экономика в ЕС) не раз заявляла, что поддерживает «Северный поток — 2».
Российская сторона также неоднократно отмечала, что газопровод абсолютно коммерческий и конкурентный. Так, президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Северный поток — 2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    …У России остается только один шаг — это война…

    Атомную станцию «Аккую» в Турции построят на наши деньги.
    В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили более 100 млрд долларов. Эти деньги изымаются из бюджета Российской Федерации, где они наверняка пригодились бы больше. Кстати, кредиты предоставлялись всего лишь под 3% годовых – российским заёмщикам о таких процентах можно только мечтать…
    Соглашение по АЭС «Аккую» выполняется без финансовых обязательств турецкой стороны, Анкара не несёт никаких финансовых рисков по проекту. Все работы по строительству и эксплуатации АЭС, передача технологий, вывод из эксплуатации, утилизация РАО (радиотехнических отходов) и ОЯТ (облученного ядерного топлива) придётся оплачивать из бюджета России.
    :-D
    Если продолжить раимовскую логику, то в случае отказа Турции, Египта, Бангладеш и Финляндии от участия в этих проектах, Россия тут же объявит им войну.
    Какая же кровожадная страна — Россия — кроме как собственному народу, никому не хочет войну объявлять! :-D

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  2. Гость

    Любят же они там, на украине, лёжа дрова колоть! И ведь уверены, что ИХ трубу ДОЛЖНА ремонтировать Россия!
    А ведь раньше — «сидели в хуторах да балакали на своему суржику с поросятками,ходылы на болото поисты червьячкив та жабонят,а сейчас це элита- титульнэ быдло,адепты секты пылесоса томаса» (С) :-D %) *CRAZY* :P

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  3. Аноним

    вроде две разные страны :Украина и Россия , а суть одна …
    война олигархов против собственного народа, грабеж населения и страны — что на Украине , что в России… :(

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  4. Аноним

    один удар по Чернобылю и войне конец — побегут и с Украины и от Батьки опять к нам за помощью… :-D

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