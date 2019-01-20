Ваучер: требует Чубайса ответить за бедность россиян Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса о том, что Россия является «бедной страной».

В своем Facebook Захарова со ссылкой на «Эхо Москвы» опубликовала заявление Чубайса: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно», пишет Взгляд.ру

«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели, за Вашими? 1. Россия – богатейшая страна. 2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно» хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Чубайс ранее упрекнул Россию в «энергорасточительности» и призвал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью. При этом, по его словам, система оплаты должна быть такой, чтобы богатые и с высоким объемом потребления граждане платили больше.