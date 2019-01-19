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Зачем нам барахолка на площади Горького?

Малый бизнес!!!!может, нам всем выйти торговать на площадь без всяких обязательств????

19.01.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала ГАЛИНА:
В преддверии крещения власти подложили свинью предпринимателям и налогоплательщикам г.Бердска, подписав постановление о согласовании постоянно действующей ярмарки с 30 января 2019 г по 30 января 2020г, на центральной площади города (Горького), где торгующие не будут платить налоги в казну и не будут подотчетны ни одному из контролирующих органов по соблюдению законодательства о качества хранения, санитарному состоянию. Из площади отдыха горожан организовывают очередную » помойку» без воды и канализации.
Малый бизнес!!!!может, нам всем выйти торговать на площадь без всяких обязательств????


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Управленцы города отвечающие за этот вопрос, не способны решить вопрос о благоустройстве центральной площади города. Это их лицо.

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  2. Михаил

    Хотелось бы увидеть пруфлинк.
    Что значит никому не подотчетны? Санэпиднадзор, налоговая, полиция и т.д. тоже никак не участвуют?
    Пока описание ситуации похоже на бурю в стакане.

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  3. Галина

    Это не вброс,просто представьте на площади базар,без туалетов и т.д .это центр города! С Меркурия выгоняли стихийный рынок,а в самом центре хотят сделать То,отчего всего так стремились избавиться!

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  4. Юрий

    Да, действительно, в нашем городе творится что-то непонятное! Казалось бы в таком маленьком, уютном городке, как наш Бердск, проще простого навести порядок и чистоту, но происходит обратное. Неужели в городе мало нормальных, цивилизованных и предназначенных именно для торговли продуктами мест. Для чего нужна эта ярмарка, тем более у порога администрации города? Как-то не очень это будет выглядеть!! Или может здесь есть чей-то интерес? Кому это выгодно? Населению? Мне кажется любому человеку приятнее купить какой-либо продукт из магазина или на нашем Бердском рынке? Лучше бы позаботились о подрастающем поколении и на площади Горького соорудили для наших детей какие-нибудь сооружения для развлечений и для их физического развития!

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  5. Факт

    Галина! Туалеты здесь не главное может торговцы будут пользоваться туалетами администрации или возить с собой горшки,а главное малому бизнесу приходит «писец».пройдитесь по торговым местам,сколько пустующих мест!!! А ведь за этим стоят конкретные людские судьбы!!! А на этой ярмарке будут торгаши со всей области.вопрос: и кому наша администрация в этом случаи помогает???????? Наверное администрация не знает истинного положения дел малого бизнеса в нашем городе?

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