Зачем нам барахолка на площади Горького?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаВ преддверии крещения власти подложили свинью предпринимателям и налогоплательщикам г.Бердска, подписав постановление о согласовании постоянно действующей ярмарки с 30 января 2019 г по 30 января 2020г, на центральной площади города (Горького), где торгующие не будут платить налоги в казну и не будут подотчетны ни одному из контролирующих органов по соблюдению законодательства о качества хранения, санитарному состоянию. Из площади отдыха горожан организовывают очередную » помойку» без воды и канализации.Малый бизнес!!!!может, нам всем выйти торговать на площадь без всяких обязательств????