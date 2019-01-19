Зачем нам барахолка на площади Горького?

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Управленцы города отвечающие за этот вопрос, не способны решить вопрос о благоустройстве центральной площади города. Это их лицо.
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Хотелось бы увидеть пруфлинк.
Что значит никому не подотчетны? Санэпиднадзор, налоговая, полиция и т.д. тоже никак не участвуют?
Пока описание ситуации похоже на бурю в стакане.
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тупой вброс судя по всему
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Это не вброс,просто представьте на площади базар,без туалетов и т.д .это центр города! С Меркурия выгоняли стихийный рынок,а в самом центре хотят сделать То,отчего всего так стремились избавиться!
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Да, действительно, в нашем городе творится что-то непонятное! Казалось бы в таком маленьком, уютном городке, как наш Бердск, проще простого навести порядок и чистоту, но происходит обратное. Неужели в городе мало нормальных, цивилизованных и предназначенных именно для торговли продуктами мест. Для чего нужна эта ярмарка, тем более у порога администрации города? Как-то не очень это будет выглядеть!! Или может здесь есть чей-то интерес? Кому это выгодно? Населению? Мне кажется любому человеку приятнее купить какой-либо продукт из магазина или на нашем Бердском рынке? Лучше бы позаботились о подрастающем поколении и на площади Горького соорудили для наших детей какие-нибудь сооружения для развлечений и для их физического развития!
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Галина! Туалеты здесь не главное может торговцы будут пользоваться туалетами администрации или возить с собой горшки,а главное малому бизнесу приходит «писец».пройдитесь по торговым местам,сколько пустующих мест!!! А ведь за этим стоят конкретные людские судьбы!!! А на этой ярмарке будут торгаши со всей области.вопрос: и кому наша администрация в этом случаи помогает???????? Наверное администрация не знает истинного положения дел малого бизнеса в нашем городе?
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