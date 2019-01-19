Более 1000 человек окунулись в прорубь на Крещение за 5 часов в Бердске
Тела двух летчиков нашли в море после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Разгромил машину «скорой» неадекватный прохожий в Новосибирске
«Простить» долги за газ следом за Чечней просят Чувашия и Смоленщина
Угорел на пожаре хозяин горевшей квартиры в 5-этажке Бердска
Выгорел полностью Mitsubishi Diamante на ул. Краснофлотской в Бердске
Наркосбытчиков с закладками задержал отряд спецназа «Гром» в Бердске
Теплое Крещение в Бердске: Сотни людей прошли крестным ходом и окунулись в прорубь
Крещение: Крестный ход пройдет от Сретенской церкви до купели около «Ремикса» 19 января в Бердске
Чето православные моржи через одного в наколках
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