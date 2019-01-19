Более 1000 человек окунулись в прорубь на Крещение за 5 часов в Бердске

Спасатели ведут счет окунувшимся в крещенскую купель в Бердске сегодня, 19 января.

По официальной информации, на 16.00 через прорубь, сооруженную на Бердском заливе в районе стоянки теплохода «Ремикс» на ул. Попова, прошли 950 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первые люди зашли в бердскую иордань в 12.00 после крестного хода и молитвы.

Следующий отчет о количестве окунувшихся в прорубь — в 20.00. По сообщению спасателей, крещенские купания проходят в Бердске без происшествий. Число «купальщиков» может превзойти все ожидания, так как погода отменила в 2019 году крещенские морозы. Днем в субботу в Бердске зафиксирована температура минус 5 градусов.

Официально купель на Бердском заливе «закроют» в 22.00.