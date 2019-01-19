КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам комнату
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Более 1000 человек окунулись в прорубь на Крещение за 5 часов в Бердске

Тела двух летчиков нашли в море после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Разгромил машину «скорой» неадекватный прохожий в Новосибирске

«Простить» долги за газ следом за Чечней просят Чувашия и Смоленщина

Угорел на пожаре хозяин горевшей квартиры в 5-этажке Бердска

Выгорел полностью Mitsubishi Diamante на ул. Краснофлотской в Бердске

Наркосбытчиков с закладками задержал отряд спецназа «Гром» в Бердске

Теплое Крещение в Бердске: Сотни людей прошли крестным ходом и окунулись в прорубь

Крещение: Крестный ход пройдет от Сретенской церкви до купели около «Ремикса» 19 января в Бердске

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Разгромил машину «скорой» неадекватный прохожий в Новосибирске

Молодой человек сломал зеркало машины и пытался разбить стекло со стороны водителя. Следственный комитет начал проверку.(ВИДЕО)

19.01.2019 Фото: Стоп-кадр с видео АСТ-54 Нет комментариев
 
Разгромил машину скорой неадекватный прохожий в Новосибирске

Новосибирец бил машину на глазах у прохожих

ЧП произошло вечером 18 января на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Новосибирске — молодой человек громил автомобиль скорой помощи.

— Прохожий сломал зеркало машины и пытался разбить стекло со стороны водительского места, — сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Очевидцы уверяют, что новосибирец бил машину около 20 минут. А также предполагают, что могло стать причиной конфликта.

— Тот неадекват швырнул свою даму на землю и начал орать на неё, «скорая» была на перекрёстке и чтобы как-то повлиять на него, включила сирену и подъехала прямо к парню. Он понял, что это внимание для него и его понесло, впервые видел, что человек бросается на автомобиль, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Следователи уже начали проверку по этому делу.

-Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о нападении на скорую медицинскую помощь в Октябрьском районе Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в СК.

Видео АСТ-54


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Найдена пропавшая в Новом посёлке Бердска женщина Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Более 1000 человек окунулись в прорубь на Крещение за 5 часов в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика