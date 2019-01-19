Разгромил машину «скорой» неадекватный прохожий в Новосибирске

ЧП произошло вечером 18 января на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Новосибирске — молодой человек громил автомобиль скорой помощи.

— Прохожий сломал зеркало машины и пытался разбить стекло со стороны водительского места, — сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Очевидцы уверяют, что новосибирец бил машину около 20 минут. А также предполагают, что могло стать причиной конфликта.

— Тот неадекват швырнул свою даму на землю и начал орать на неё, «скорая» была на перекрёстке и чтобы как-то повлиять на него, включила сирену и подъехала прямо к парню. Он понял, что это внимание для него и его понесло, впервые видел, что человек бросается на автомобиль, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Следователи уже начали проверку по этому делу.

-Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о нападении на скорую медицинскую помощь в Октябрьском районе Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в СК.

Видео АСТ-54