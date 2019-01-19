Выгорел полностью Mitsubishi Diamante на ул. Краснофлотской в Бердске
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Судя по разрушениям территории магазина на краснофлотской (снесен забор, валяются обломки автомобильного пластика) сгоревшая митсубиши влетела на полном ходу в забор магазина, а после этого видимо загорелась…
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