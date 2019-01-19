Выгорел полностью Mitsubishi Diamante на ул. Краснофлотской в Бердске

В Бердске ранним утром в субботу горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 января в 05:03 на ул. Краснофлотской в Бердске загорелся автомобиль марки «Митсубиси Диамант».

-В результате пожара огнем повреждены моторный отсек и салон автомобиля. В 05:44 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Был это поджог или иные причины возгорания, сейчас выясняют. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дознаватель городского отдела надзорной деятельности Владимир Леонов, пока идет проверка по факту пожара в автомобиле.