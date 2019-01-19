Угорел на пожаре хозяин горевшей квартиры в 5-этажке Бердска

В Бердске горела квартира утром в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 января в 08:53 загорелся многоквартирный дом №1Б на ул. Островского. В результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи. В 09:21 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сейчас началось дознание, представитель ОНД по Бердску берет объяснения с очевидцев, соседей. Хозяин горевшей квартиры находится в больнице. Его госпитализировали на «скорой». По предварительной информации, он надышался угарным газом. Предположительно, пострадавший был пьян.

Причины пожара и ущерб еще предстоит выяснить, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дознаватель бердского отдела надзорной деятельности Владимир Леонов.

По информации начальника ОНД по Бердску Николая Степоненкова, с начала 2019 года в городе произошло 10 пожаров.