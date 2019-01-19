Новости от Патриота: наша команда на «КамАЗах» лучшая!

Стройка века: Огораживают место под новый вокзальный комплекс в Бердске
Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце
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Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяло на себя запрещенное в России ИГ
Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен
Из-за пьянства и дебоша запретили мобильные бани возле купели на Крещение в Бердске
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