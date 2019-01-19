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Новости от Патриота: наша команда на «КамАЗах» лучшая!

Это была сложная гонка. Вначале нам улыбнулась удача: вся «синяя армада» из Набережных Челнов выстроилась победной тройкой на всех лидирующих местах общего зачета.

19.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Лучшая в мире команда раллийных грузовиков отстояла честь нашей страны. Несмотря на трудности и снятие с гонок 2 из 4 наших «КамАЗов», два российских экипажа Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова выстояли и заняли 1-е и 2-е места в итоговом зачете.
Это была сложная гонка. Вначале нам улыбнулась удача: вся «синяя армада» из Набережных Челнов выстроилась победной тройкой на всех лидирующих местах общего зачета. Но расслабляться было рано…

Нам «помогали» организаторы, нашедшие причину снять одну из российских боевых машин. Экипаж Каргинова не смог увернуться от бегущего зрителя, нога которого попала под колесо гоночной машины. Вместо того, чтобы признать отвратительный уровень безопасности массового мероприятия, его организаторы отыгрались на наших ребятах.
Гонка показала, что КАМАЗ-мастер – это сильнейшая на планете команда раллийных грузовиков. «Техносфера. Россия» поздравляет всех наших ребят. Все 4 экипажа и их легендарный руководитель Владимир Чагин снова показали всем, что россияне побеждают в любых условиях. «Камаз» — ЧЕМПИОН!

Для справки:
КамАЗ-4326-9 (VK) — российский гоночный автомобиль команды «КАМАЗ-мастер».
Преемник КАМАЗ 4911.
Построен на базе серийной армейской модели.
С 2007 года участвует в международном ралли «Дакар»


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