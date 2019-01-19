КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату
Продам 2-ю квартиру!!!
продам
Продам 2к квартиру
Продам 3-к на Микрорайоне
Продам квартиру
Продам 2к.кв. в Микрорайоне, в кирпичном доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Стройка века: Огораживают место под новый вокзальный комплекс в Бердске

Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце

Прекратили забастовку водители Яндекс-такси в Бердске

Грабивший секс-шопы с ножом в Новосибирске попал на видео

Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяло на себя запрещенное в России ИГ

Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен

Из-за пьянства и дебоша запретили мобильные бани возле купели на Крещение в Бердске

Мэр Бердска: Готовиться к весеннему наводнению нужно зимой

Зарплата не может быть ниже 14 100 рублей в Бердске

Ели бургеры в KFC врачи «скорой» пока рядом на полу лежал человек без чувств

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Мастер и К» работает?

Раньше всегда предприятие достаточно шумно работало, выбрасывая в воздух опилки на всю территорию.

19.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда Константиновна:

А как сейчас обстоят дела на предприятии Мастер и К.
Сама работаю на территории бывшей Веги, раньше всегда предприятие достаточно шумно работало, выбрасывая в воздух опилки на всю территорию. Сейчас уже с месяц никто не шумит, не пылит.
Может, кто знает у них производство остановилась или нет? Может, есть среди читателей работники «Мастер и К».


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новости от Патриота: наша команда на «КамАЗах» лучшая! Чувашия тоже хочет списать 3 млрд рублей долгов населения Газпрому «Мастер и К» работает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика