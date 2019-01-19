«Мастер и К» работает?

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А как сейчас обстоят дела на предприятии Мастер и К.

Сама работаю на территории бывшей Веги, раньше всегда предприятие достаточно шумно работало, выбрасывая в воздух опилки на всю территорию. Сейчас уже с месяц никто не шумит, не пылит.

Может, кто знает у них производство остановилась или нет? Может, есть среди читателей работники «Мастер и К».