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Наркосбытчиков с закладками задержал отряд спецназа «Гром» в Бердске

Двое бердчан организовали «семейный подряд» по сбыту синтетики через тайники.

19.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Наркосбытчиков с закладками задержал отряд спецназа Гром в Бердске

Самый простой способ распространения солей — закладки

В Новосибирской области полицейские пресекли канал сбыта наркотиков, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 18 января.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории Бердска.

В состав группы входили двое бердчан – ранее не судимая 28-летняя женщина и ее 38-летний сожитель, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков.

— Согласно полученным сведениям, женщина выполняла функции оператора, а ее подельник забирал оптовые партии наркотиков и оборудовал тайники-закладки для последующего их сбыта клиентам. В ходе спецоперации оба подозреваемых были задержаны оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Новосибирской области, — рассказали в полицейском ведомстве.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого мужчины наркотическое средство синтетического происхождения массой более 22 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Проводится дальнейшее расследование.


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(1) Комментарий

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