Простить долги ЖКХ всей России по примеру Чечни предлагают в Госдуме
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта
Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Более 1000 человек окунулись в прорубь на Крещение за 5 часов в Бердске
Тела двух летчиков нашли в море после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Разгромил машину «скорой» неадекватный прохожий в Новосибирске
«Простить» долги за газ следом за Чечней просят Чувашия и Смоленщина
Угорел на пожаре хозяин горевшей квартиры в 5-этажке Бердска
Выгорел полностью Mitsubishi Diamante на ул. Краснофлотской в Бердске