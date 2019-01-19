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Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Газета с фотографиями выйдет 6 марта, как раз к празднику! Это отличный подарок любимым мамочкам.

19.01.2019 Нет комментариев
 
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Друзья, мы вновь предлагаем вам сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото с мамой и подарите самым родным газету с фотопроектом «Селфи с мамой — 2019». В прошлом году мы уже организовывали такой проект, и он прошел на ура. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами стали хорошим подарком к 8 Марта.

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой — 2019» вновь. Газета с фотографиями выйдет 6 марта, как раз к празднику!

Фотоальбом «Селфи с мамой» так же есть в нашей группе ВКонтакте.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с мамой нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей.

Фото принимаем до 28 февраля 2019 года.

Высылая фото на редакционный ящик bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию фотоснимка на всех площадках «Курьер.Среда.Бердск» и распространение персональных данных (имя/фамилия).


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