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Грабивший секс-шопы с ножом в Новосибирске попал на видео

50-летнему «интеллигенту» в клетчатом шарфике удалось отобрать у продавцов интимных магазинов более 8000 рублей.(ВИДЕО)

18.01.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Нет комментариев
 
 

Грабивший секс шопы с ножом в Новосибирске попал на видео

Милый покупатель оказался разбойником

В Новосибирске мужчина, угрожая ножом, ограбил два магазина интимных товаров; в общей в сумме он украл 8 200 рублей. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

50-летний мужчина ограбил два новосибирских секс-шопа. 15 января он украл 5000 рублей из магазина «Флирт» по адресу: Красный проспект, 13. А 17 января ему удалось завладеть 3200 рублями из секс-шопа «Дон Феромон» на проспекте Карла Маркса, 1, уточняет Сиб.фм.

Он угрожал продавцам магазинов ножом и требовал отдать ему деньги. Лицо подозреваемого было запечатлено на камеру видеонаблюдения.

-По фактам совершённых преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», проводятся мероприятия по розыску преступника. Изъяты видеозаписи камер наблюдения, – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Просьба, всем, кому что-то известно об этом мужчине, обращаться в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 232-27-05, (8) 953-793-25-89. Конфиденциальность гарантируется.

Видео Сиб.фм

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