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Мэр Бердска: Готовиться к весеннему наводнению нужно зимой

Евгений Шестернин поручил чиновникам составить график вывоза снега с подтопляемых территорий.

18.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Готовиться к весеннему наводнению нужно зимой

Нужно успеть вывезти снег с подтопляемых территорий до того, как он начнет таять

Готовится к противопаводковым мероприятиям уже сейчас поручил на совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Ставлю задачу: совместно с управляющими компаниями вывоз снега рассматривать в программе противопаводковых мер. Не успеем глазом моргнуть — неожиданно у нас зима приходит и неожиданно весна приходит. Чтобы не было этого неожиданного, там, где у нас подтопляемые зоны, нужно спланировать вывоз снега именно с позиции противопаводковых мер. Там, где у нас в многоквартирных домах подвалы подтапливает — вывозить снег с придомовой территории, и другие объекты рассматривать. Нужно определить график. И на штабе рассмотреть данный вопрос, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

При этом не нужно забывать о тех задачах, которые стоят в настоящее время: уборка снега с треугольников видимости и другое, подчеркнул мэр.


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