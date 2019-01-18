Мэр Бердска: Готовиться к весеннему наводнению нужно зимой

Готовится к противопаводковым мероприятиям уже сейчас поручил на совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Ставлю задачу: совместно с управляющими компаниями вывоз снега рассматривать в программе противопаводковых мер. Не успеем глазом моргнуть — неожиданно у нас зима приходит и неожиданно весна приходит. Чтобы не было этого неожиданного, там, где у нас подтопляемые зоны, нужно спланировать вывоз снега именно с позиции противопаводковых мер. Там, где у нас в многоквартирных домах подвалы подтапливает — вывозить снег с придомовой территории, и другие объекты рассматривать. Нужно определить график. И на штабе рассмотреть данный вопрос, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

При этом не нужно забывать о тех задачах, которые стоят в настоящее время: уборка снега с треугольников видимости и другое, подчеркнул мэр.