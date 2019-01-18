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Зарплата не может быть ниже 14 100 рублей в Бердске

Она складывается из прожиточного минимума и регионального коэффициента в 25%. Если заработная плата будет ниже, работодателя оштрафуют.

18.01.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Зарплата не может быть ниже 14 100 рублей в Бердске

На минималку «накрутили» региональный коэффициент

С 1 января 2019 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения по России за второй квартал предыдущего года, другими словами — 11 280 рублей. Соответственно минимальный размер оплаты труда для жителей Новосибирской области составляет 14 100 рублей.

Напомним, что в конце декабря прошлого года был подписан федеральный закон о поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно этому документу, с 1 января 2019 года и далее с 1 января каждого последующего года «минималка» будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Помимо федерального МРОТ, который обязателен для всех, во многих субъектах установлены свои региональные надбавки. Это связано с тем, что климатические условия на всей территории страны далеко неодинаковы и закон обязывает учитывать негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых и сложных условиях.

На территории Новосибирской области действует коэффициент в размере 25%. Таким образом, итоговая сумма минимального размера оплаты труда в Новосибирской области с 1 января 2019 года составляет 14 100 рублей.

В случае если заработная плата работника будет ниже, чем установленная законом «минималка», работодателю грозит ответственность в виде штрафа.


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(3) Комментариев

  1. Да уж

    Получается, что теперь у работодателя, дабы не быть оштрафованным, только один выход — уволить всех тех, у кого зарплата ниже 14 тысяч? Кому будет лучше?

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  2. Михаил

    Это при полной ставке, 1/2 и 1/4 никто не отменял. Как вариант — можно устроить на 1/2, чтобы платить меньше, но человек будет работать по полной. Если так разобраться, то существование этого МРОТ по сути бесполезно для работника, очередное пускание «пыли в глаза» К примеру в той же Норвегии вообще нет никакого МРОТ, человек сам решает — будет он работать за предложенный оклад или нет, и при этом у них средняя З/П 4400 евро ( 330 т.р.) Нужно не МРОТ устанавливать, а понимать экономику, производство, создавать рабочие места, улучшать уровень жизни людей. Тогда сама необходимость этого МРОТ отпадет.

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  3. Михаил

    Объясните, пожалуйста, кто знает, 14100 руб — это начисление до вычета ндфл 13% или 14100 — это минималка на руки после вычета ндфл?

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