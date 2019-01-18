Ели бургеры в KFC врачи «скорой» пока рядом на полу лежал человек без чувств

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По данным Telegram-канала «Минздравный», на видео запечатлена частная скорая помощь, а к лежащему мужчине после этого прибыла государственная. 35-летнего пациента в состоянии алкогольной комы госпитализировали в медучреждение. После он был переведён в удовлетворительном состоянии в терапевтической отделение, откуда ушёл самовольно.
Эту же информацию подтверждает главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.
«В связи с публикацией в социальных сетях видеосюжета с фактом неоказания медицинской помощи пациенту в кафе KFC сообщаем, что вызов к неизвестному мужчине принят диспетчером Одинцовского подразделения МОССМП 15 января в 1.09. Прибывшей бригадой пациент был осмотрен на месте, выставлен диагноз: алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии», – рассказал Какурин.
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