Ели бургеры в KFC врачи «скорой» пока рядом на полу лежал человек без чувств

Прибывшие на вызов в ресторан KFC врачи скорой помощи не стали помогать лежащему без сознания человеку и вместо этого заказали себе еду. Видео инцидента, произошедшего в подмосковном Одинцово, опубликовано в местном паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

Запись была сделана очевидцем произошедшего. На кадрах видно, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина, а медработники в это время сидят за одним из столов. «Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает «скорая»? Та-дам», — прокомментировал ситуацию автор видео.

В конце ролика медики с напитками в руках направляются к выходу из ресторана, проходя мимо лежащего на полу человека.



В публикации отмечается, что врачи вернулись в ресторан только через 15 минут в сопровождении полиции и тогда уже оказали помощь потерявшему сознание мужчине. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

11 января стало известно, что один из пациентов поликлиники Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода скончался в холле медучреждения. Один из очевидцев произошедшего заявил, что врачи не сразу отреагировали на просьбу умирающего о помощи.

Источник: iz.ru