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Ели бургеры в KFC врачи «скорой» пока рядом на полу лежал человек без чувств

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Ели бургеры в KFC врачи «скорой» пока рядом на полу лежал человек без чувств

Инцидент произошел в Одинцово. Очевидцы говорят, что после перекуса врачи ушли и вернулись через 15 минут с полицией. Только тогда стали оказывать помощь упавшему в обморок пациенту.

18.01.2019 Фото: стоп-кадр видео 3 коммент.
 
Ели бургеры в KFC врачи скорой пока рядом на полу лежал человек без чувств

Подкрепились медики

Прибывшие на вызов в ресторан KFC врачи скорой помощи не стали помогать лежащему без сознания человеку и вместо этого заказали себе еду. Видео инцидента, произошедшего в подмосковном Одинцово, опубликовано в местном паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

Запись была сделана очевидцем произошедшего. На кадрах видно, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина, а медработники в это время сидят за одним из столов. «Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает «скорая»? Та-дам», — прокомментировал ситуацию автор видео.

В конце ролика медики с напитками в руках направляются к выходу из ресторана, проходя мимо лежащего на полу человека.

В публикации отмечается, что врачи вернулись в ресторан только через 15 минут в сопровождении полиции и тогда уже оказали помощь потерявшему сознание мужчине. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

11 января стало известно, что один из пациентов поликлиники Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода скончался в холле медучреждения. Один из очевидцев произошедшего заявил, что врачи не сразу отреагировали на просьбу умирающего о помощи.

Источник: iz.ru


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    По данным Telegram-канала «Минздравный», на видео запечатлена частная скорая помощь, а к лежащему мужчине после этого прибыла государственная. 35-летнего пациента в состоянии алкогольной комы госпитализировали в медучреждение. После он был переведён в удовлетворительном состоянии в терапевтической отделение, откуда ушёл самовольно.

    Эту же информацию подтверждает главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

    «В связи с публикацией в социальных сетях видеосюжета с фактом неоказания медицинской помощи пациенту в кафе KFC сообщаем, что вызов к неизвестному мужчине принят диспетчером Одинцовского подразделения МОССМП 15 января в 1.09. Прибывшей бригадой пациент был осмотрен на месте, выставлен диагноз: алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии», – рассказал Какурин.

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  2. Аноним

    Кфс в бердске открыли. Сегодня флагами с изображением американского дедушки на трассе в районе газпромнефти махали. Врачи тоже в бердске есть. Ждём сюжет :-D

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  3. Гость

    «Докторы Хаусы», йооо-мана! Спасибо, что не за ноги, волоком по ступенькам, тащили! «Капельницу! Атропин! Разряд!» Не-а! «Пошли, похаваем!» :( :-!

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