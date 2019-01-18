Убрали елку: закончился договор на охрану снежного городка в Бердске

Демонтировали елку 15 января в городском парке культуры и отдыха у кинотеатра «Орион» в Бердске. Мнения бердчан разделились по поводу, рано это или в самый раз.

Алена Иванова в хорошую погоду всегда приводит дочку в снежный городок покататься на горке. Елку убрали и сразу кончился праздник, считает Алена.

— Раньше в конце января убирали елку, пусть бы стояла и теперь, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Пенсионерка Людмила Анисимова частенько гуляет в городском парке, заходит и в снежный городок. Ее не удивило, что елку убрали в середине января.

— Во многих семьях заведено держать елку в доме до старого Нового года. А потом уже все — праздники кончились. Что тут говорить — не успеешь оглянуться и уже другой Новый год подойдет, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Анисимова.

По словам заведующего парком Сергея Баранова, как только с площадки сняли охрану, закончился договор, сразу же убрали елку и малые формы.

— В вечернее время свет отключают и люди начинают безобразничать, — объяснил причину демонтажа елки и малых форм Баранов.

Хотя чего-то глобального в плане порчи фигур или чего-то другого в снежном городке в этом году не произошло, отметил заведующий городским парком.

Между тем, в снежном городке до сих пор стоят снежные фигуры. Дети продолжают кататься на горках и катке. В теплую погоду сюда приходит очень много ребятишек. Городок разберут, как только снег на горках начнет подтаивать, пояснил Сергей Баранов.