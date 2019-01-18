Продавщица колбасы соблазняла офицера полиции в Новосибирске

В Новосибирске мировой суд оштрафовал продавца колбасы и изделий из мяса за мелкое взяточничество. Женщина сунула в карман полицейского 500 рублей и была поймана с поличным.

Мировой судья Железнодорожного района вынес приговор в отношении 41-летней Ирины Чувяковой, которая признана виновной в коррупционном преступлении.

«10 декабря 2018 года заместитель начальника отдела полиции исполнял свои обязанности по выявлению и пресечению административных правонарушений на территории района. Около дома №19 по улице 1905 года он обнаружил бойкую торговлю колбасными изделиями и мясом птицы. Гражданка Чувякова торговала прямо прямо из кузова автомобиля», — сообщил старший помощник прокурора новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Офицер полиции приступил к составлению протокола. С целью избежать административной ответственности продавщица положила в карман куртки полицейского 500 рублей, откровенно намекая, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Однако противоправные действия женщины были пресечены.

«По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил Ирине Чувяковой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — добавил Дмитрий Лямкин.