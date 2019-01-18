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Особенности современных однокомнатных квартир

Современные однокомнатные квартиры отличаются повышенной функциональностью.

18.01.2019 Фото: avatars.mds.yandex.net Нет комментариев
 
Особенности современных однокомнатных квартир
Однокомнатные квартиры в новостройках сегодня пользуются повышенным спросом. Это объясняется тем, что такое жилье является бюджетным и максимально подходит для молодых семей и одиноких людей. Однокомнатные квартиры с удобной планировкой в Краснодаре можно купить здесь https://pikato.ru/krasnodar/odnokomnatnye/.
Сегодня на рынке предлагаются традиционные однокомнатные квартиры и квартиры студии. Второй вариант отличается тем, что кухня и жилая комната совмещены.  Это позволяет при помощи перегородок зонировать комнату, и организовать жилое пространство в соответствии с вкусовыми предпочтениями. Как правило, квартиры-студии отличаются меньшей площадью в сравнении с традиционными однокомнатными квартирами.
Варианты зонирования однокомнатных квартир
Если приобрести однокомнатную квартиру площадью более 37 квадратных метра, то в ней можно обустроиться очень удобно, правильно установив перегородки. Очень часто кухню совмещают в прихожей. Таким образом, образуется довольно большая комната, которая совмещает функции гостиной, столовой и непосредственно кухни. В ней можно будет принимать гостей в комфортных условиях. Самое сложное, что может понадобиться в этом случае это демонтаж одной стены, которая не является несущей и правильное размещение кухонной плиты и мойки.
В жилой комнате можно выделить рабочее и спальное пространство. Зонировать таким образом помещение можно с помощью стеллажа с книгами или оригинального шкафа. Аналогично таким образом можно отделить детскую зону. В качестве перегородок при зонировании пространства однокомнатной квартиры можно использовать также гипсокартонные конструкции, с помощью которых можно придать оригинальность интерьеру.
Безусловно, возможность перепланировки всецело зависит от размеров и формы жилой комнаты. Для того чтобы провести все мероприятия грамотно лучше обратиться за помощью к специалистам. Обычно при этом всегда учитываются личные предпочтения владельцев. Очень удобно, если дом сдается со свободной планировкой. В этом случае жилое пространство создается с «нуля» владельцем. Это значит, что для планировки, практически нет никаких ограничений.


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