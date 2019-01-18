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Трамп расширяет систему ПРО на Аляске

Новая стратегия противоракетной обороны предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили, заявил президент США.

18.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трамп расширяет систему ПРО на Аляске

4,3% ВВП тратят Штаты на НАТО

Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что увеличит их количество до 64. С таким заявлением выступил американский президент США Дональд Трамп, представляя в четверг в Пентагоне эту доктрину.

Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране», — сообщил президент.

«Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это», — подчеркнул Трамп.

На Аляске на базе Форт-Грили на сегодняшний день в шахтах размещены 44 противоракеты. Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

Защита от любых ракетных атак
По словам Трампа, США также разработают системы, которые позволят защищать страну не только от баллистических, но и от гиперзвуковых и крылатых ракет. «Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет», — сказал Трамп.

«Кстати, мы преуспели в сфере гиперзвуковых технологий и гиперзвуковых ракетных [технологий]. И мы всегда будем впереди остальных», — добавил американский лидер.

Американская система ПРО, по мнению президента, должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по стране ракету. «Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время», — подчеркнул Трамп.

Расходы на ПРО
Президент заявил, что США будут добиваться справедливого распределения расходов на обеспечение противоракетной обороны союзников.

«Эти страны тратят меньше 1% [ВВП] в НАТО», — заявил американский лидер. «Довольно нечестно, когда Германия платит 1%, а мы вносим 4,3% намного большего ВВП, мы не можем позволить другим использовать нас и платить за них», — сказал он. «Мы совершенно точно останемся с НАТО, но я заявил этим странам, что они должны платить», — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что «продажа систем ПРО и технологий союзникам и партнерам является приоритетом США». «Мы хотим, чтобы они могли себя защитить», — подчеркнул американский лидер. «Они хотят платить за лучшие ракеты в мире и они уже это делают», — подчеркнул он.

«Мы также будем оповещать наших союзников о запусках и обмениваться информацией о движении ракет, чтобы фиксировать эти запуски как можно раньше», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.

Источник: ТАСС


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