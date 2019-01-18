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Медведев одобрил «упрощенку» для бизнеса

Правительство утвердило первый пакет мер по трансформации делового климата.

18.01.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Медведев одобрил упрощенку для бизнеса

Дмитрий Медведев

План «Трансформация делового климата» утвержден правительством. Пока в документ вошел первый пакет мер — 130 мероприятий по 12 направлениям деятельности бизнеса: от регистрации прав на имущество до таможенного администрирования. Чтобы очередной стратегический план не остался на бумаге, Белый дом обещает реализовывать его по принципу «двух ключей»: каждое мероприятие будет считаться исполненным после подтверждения результата не только чиновниками, но и бизнесом.

Правительство утвердило первый пакет мер по трансформации делового климата — документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Разработка этого плана предусмотрена «Основными направлениями деятельности правительства» — документ призван способствовать снятию ограничений при ведении бизнеса и станет продолжением дерегуляционных «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы.

План предполагает работу чиновников по 12 направлениям. Это, в частности, градостроительная деятельность, регистрация прав на имущество, таможенное и налоговое администрирование, доступ малого и среднего бизнеса к закупкам и финансам, международная торговля и развитие экспорта, корпоративное управление и контрольно-надзорная деятельность. По сравнению с предыдущей версией (см. “Ъ” от 15 октября) итоговый документ лишился только раздела по экологии.

Всего в плане около 130 мероприятий. Для оценки эффективности их выполнения установлены целевые показатели до 2024 года. Это, например, сокращение финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности (с нынешних средних $588 до $250 в 2024 году) — достичь этого планируется преимущественно за счет перехода на электронный документооборот. Цель в налоговой сфере — продвижение России с 53-й на 30-ю позицию в рейтинге Doing Business по показателю «Налогообложение». Его планируется обеспечить, в частности, за счет распространения системы tax free на все регионы.

В разделах о малом и среднем бизнесе ключевым показателем выбран рост объема закупок компаний с госучастием у таких предпринимателей (с 2,1 трлн руб. до 5 трлн руб. в 2024 году). Отметим, что все мероприятия плана в этой части уже предусмотрены нацпроектом по развитию МСП, например внедрение механизмов «выращивания» поставщиков для участия в таких торгах. В правительстве объясняют, что такой подход «позволит обеспечить контроль со стороны предпринимателей за реализацией нацпроектов в части улучшения инвестклимата».

По словам главы Минэкономики Максима Орешкина, попавшие в план меры должны снять ряд ограничений при ведении бизнеса, а также устранить избыточные, устаревшие и противоречащие друг другу требования. Документ будет реализовываться по принципу «двух ключей»: каждое мероприятие считается исполненным после подтверждения результата не только чиновниками, но и бизнесом. «Для проведения такой экспертизы созданы специальные группы, куда входят представители бизнес-сообщества — РСПП, АСИ, РЭЦ, «Деловой России» и ряда других объединений»,— пояснил вчера Дмитрий Медведев.

В феврале, сообщают в Минэкономики, в экспертных группах начнется обсуждение второго пакета мер — план планируется обновлять дважды в год. Его, в частности, хотят дополнить такими направлениями, как развитие предпринимательства в сельском хозяйстве и защита прав и законных интересов бизнеса.

Источник: Ъ


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