Стройка века: Огораживают место под новый вокзальный комплекс в Бердске

В 1913 году архитектор Маркони построил железнодорожный вокзал в Бердске
Грандиозная и долгожданная реконструкция железнодорожного вокзала начата вчера, 17 января. Территория привычной парковки для автовладельцев вблизи железнодорожного вокзала обнесена металлическим забором, правда, сквозным, техника бурит асфальт, вырублены деревья, возведен строительный вагончик.
Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 января, что власть города ведет переговоры о том, чтобы парковка для автовладельцев как можно дольше была доступна для горожан.
-Сейчас идет огораживание строительной площадки. Согласование с администрацией происходит в том ключе, чтобы горожанам было максимально удобно. После февраля по расчетам РЖД, подрядная организация должна приступить к строительно-монтажным работам. Мы будем настаивать, чтобы длительное время бердчане могли пользоваться парковочным пространством возле вокзала, — сообщил Владимир Николаевич.
Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.
Автор видео Марина Волкова
После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров. Источник финансирования стройки определен инвестиционный бюджет ОАО «РЖД».
-Существующий пешеходный мост после демонтажа сходов на платформу будет использоваться как транзитный переход между частями города. Разделенными железной дорогой. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего досмотрового павильона для прохода пассажиров с билетами на перрон, минуя здание вокзала, — гласит проектная документация будущего железнодорожного вокзала, который разработал новосибирский проектно-изыскательский институт «Сибжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект».
Напомним, что 26 ноября «РЖДстрой» объявлял электронный конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.
Итоги конкурса подведены в Москве 11 декабря 2018 года. К участию в торгах были допущены две компании — ООО «СпецСтрой» и ООО ТрансСигналСтрой». Начальная и максимальная стоимости контракта была равна 8 515 824 рублей, но признанный победитель конкурса ООО «ТрансСигналСтрой» снизил стоимость контракта до 8 513 228 рублей. В цену заложены НДС, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта.
Сегодня железнодорожный вокзал Бердска вмещает в себя порядка 300 человек — 250 пассажиров пригородных рейсов и 50 пассажиров дальнего следования. Проектировщик реконструкции вокзала ООО «РЖД» указал на основные проблемы существующего здания вокзала. В их числе недостаток площадей для обслуживания пассажиров, низкое качество пребывания и сервиса, отсутствие удобной связи между зданием вокзала и островной платформой, отсутствие удобной и технологичной связи между видами транспорта на привокзальной площади.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.
Проект транспортно-пересадочного узла в Бердске включает в себя перехватывающую парковку на 250 мест, реконструкцию вокзала, перенос остановок муниципального и пригородного транспорта, инфраструктуру для инвалидов, кассу с билетами на межрегиональные и международные автобусные маршруты.
РЖД пообещали не сносить старый вокзал в Бердске, который горожане считают достопримечательностью, но который не относится к памятникам историко-культурного наследия.
Подготовительные работы к строительству нового железнодорожного вокзала начнутся в конце 2018 года. Строительство вокзала планируют завершить в 2020 году. Основные работы начнутся в 2019 году.
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Скорей бы!
Давно пора нормальный вокзал иметь, а это этот старый сарай, за который стыдно перед приезжими и гостями…
15 10
На 4й фотографии такой ракурс, что забор как будто из сэндвич-панелей. Не приглядевшись даже ужаснулся такой выходке РЖД.
0 7
Автовокзал то будет ?
2 2
После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/18/401040-strojka-veka-ogorazhivayut-mesto-pod-novyj-vokzalnyj-kompleks-v-berdske/comment-page-1#comment-1633710
может удобней для Людей сделать под землей проход
1 6
вы заказчик или проектировщик?
или вам просто всегда видней?
Подсказываю: рыть под существующими ЖД путями не прерывая движения — задача технически настолько сложная, что цена становится больше бюджета всего бедска
5 4
«бедск»- оговорочка по Фрейду)
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В Барышево прорыли под автотрассу и не вздрогнули В Бердске всё почему то архисложно и архидорого получается..
0 0
Бедск он и есть бедск
6 5
Повеселил абзац про торги.
Победитель снизил стоимость контракта на 2596 рублей. Второй участник торгов, видимо, посчитал, что ниже снижать уже некуда, а то не рентабельно будет работать
8 2
Так каждая копейка на счету!
0 0
Даёшь вокзал как на Сеятели!
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На Речном вообще нет вокзала, а электричек в разы больше. Отмывают деньги.
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Вам надо отдать? А польза обществу от вас какая будет?
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Построят, очень красиво и может удобно будет. Зачем все сразу обплевывать? Время может и внесёт свои коррективы и в работу и во внешний вид вокзала, в любом случае будет не хуже чем сейчас. Комментаторы видимо хорошие специалисты в постройке новых пригородных вокзалов, столько «дельных» предложений. За последние 15 лет в Бердске не мало построено больше толкового, бестолковый строения особо ни кому не нужны, и просто стоят пустые, причём во всем мире, Бердск в этом не уникален. А теперь скажите : где стоят пустые новострои в городе? Где та разруха которую пророчит поросенок Пётр уже как лет семь? Где бомжи а не актёры просящие милостыню на улице, где это все?
0 0