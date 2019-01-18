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Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р-256 под Бердском

Toyota Mark II, двигаясь в сторону Бердска, выехал на встречку, где столкнулся с грузовым MAN и легковым автомобилем Honda CR-V. погиб 36-летний водитель «Тойоты», раненого 5-летнего мальчика увезла «скорая».(ВИДЕО)

18.01.2019 Фото: ГУ, МВД по НСО, Екатерины Головитинской Нет комментариев
 
Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р 256 под Бердском

На места ДТП работают сотрудники ГИБДД

На трассе Р-256 между Бердском и Искитимом сегодня, 18 января, около 11.00 произошла жесткая авария. Очевидцы говорят о столкновении трех машин — двух легковых и грузовика, которая слетела в кювет. Разбитые легковушки перекрыли дорогу в направлении Бердска. Из одного автомобиля, по сообщению очевидцев, вынесли ребенка. Машина дымится. Сообщается, что есть погибший.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели МЧС. Место жуткой аварии — между Лебедевкой и о.п. Обской залив.

Огромные пробки стоят в оба направление и в 12.00

Как позже выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на 48-м километре Чуйского тракта на территории Искитимского района 55-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь в сторону Бердска, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым MAN и легковым автомобилем Honda CR-V.

В результате аварии 36-летний водитель автомобиля Toyota скончался на месте от полученных травм. Находившийся в его автомобиле 5-летний ребенок доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р 256 под Бердском

Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р 256 под Бердском

Движение по трассе на месте ДТП заблокировано

Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р 256 под Бердском

Одна из машин — всмятку

Видео АвтоБердск



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