Насильник попался на грабеже в Бердске

В Бердске раскрыт грабеж, совершенный в подъезде жилого дома, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в пятницу.

Днем 16 января в полицию обратился житель Бердска, который сообщил о том, что в новогоднюю ночь в подъезде жилого дома по улице Красная Сибирь на него напал грабитель, который отобрал у него сотовый телефон и золотую цепочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 33-летнего жителя Бердска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Ранее фигурант четырежды привлекался к уголовной ответственности – за кражи, хищение оружия и изнасилование.

Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.