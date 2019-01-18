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Насильник попался на грабеже в Бердске

В новогоднюю ночь грабитель отобрал в подъезде у бердчанина телефон и золотую цепи. Несмотря на то, что потерпевший обратился в полицию только 16 января, подозреваемого уже задержали.

18.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Насильник попался на грабеже в Бердске

Подозреваемого в грабеже оперативно задержали полицейские Бердска

В Бердске раскрыт грабеж, совершенный в подъезде жилого дома, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в пятницу.

Днем 16 января в полицию обратился житель Бердска, который сообщил о том, что в новогоднюю ночь в подъезде жилого дома по улице Красная Сибирь на него напал грабитель, который отобрал у него сотовый телефон и золотую цепочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 33-летнего жителя Бердска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Ранее фигурант четырежды привлекался к уголовной ответственности – за кражи, хищение оружия и изнасилование.

Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.


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