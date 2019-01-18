Прекратили забастовку водители Яндекс-такси в Бердске

Водители Яндекс-такси, ратующие за повышение тарифа и, заявляющие, что они не рабы, отказались от забастовки в Бердске, систему сломить не удалось. Активист движения Олег сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 января, что он больше не принимает участие в байкоте по его субъективным домыслам.

-Я не принимаю участие в забастовке, причин на это много как субъективных, так и объективных. Но я принципиально не перевожу пассажиров по приложению Яндекс-такси, — рассказал Олег.

Стоит отметить, что предводитель и организатор забастовки таксистов Катерина не выходит на связь — на протяжении нескольких суток она не отвечает на звонки. Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что с бердчанкой выходило на связь руководство сервиса Яндекс-такси, но она не подтвердила, что предлагала водителям бастовать. Тех же водителей, которые присоединялись к акции с 14 января, приложение заблокировало, внесло в черный список их автомобили. Теперь они не имеют возможности продолжить работать в Яндекс-такси.

Напомним, что приглашение присоединиться в группу WhatsApp «Забастовка в Бердске» пришло на телефон «Курьер. Среда. Бердск» ранним утром 11 января. Редакция связалась с администратором группы Катериной, чтобы выяснить, с чем связаны призывы к акции протеста и чем она грозит бердчанам.

-Забастовка связана с повышением тарифа. Бердчане возят клиентов по 60 рублей, это с учетом доплаты и снятия процента за заказ. Бензин дорожает. Я за смену накатываю больше 200 километров, зарабатываю за 12 часов работы около 5000 рублей, отдаю за аренду авто 1200 рублей, из них мои — 1500 рублей. Бывает, что я работаю по двое суток. У меня съемное жилье и двое детей, я же должна как-то выживать! Мы ведь работаем, чтобы деньги заработать, а не в рабстве находиться, — высказалась Катерина.

Катерина приводила пример того, сколько она, как и другие водители популярного сервиса, зарабатывает за поездку из Академгородка в Новосибирск. За примерно 45 километров пути, клиент платит около 400 рублей. Вычитаем из этой суммы комиссию Яндекса и затраты на бензин: в итоге зарплата водителя за поездку составляет лишь 100 рублей, которые он вкладывает в аренду авто.

-Люди уже прекращают работать в Яндекс-такси. У сервиса реклама за счет народа — они выдают наклейки на машины, а установить их на машину стоит 3000 рублей. Мы их платим из своего кармана. Это нужно для приоритета, чтобы получать больше заказов. Кроме того, в Бердске не работает кнопка детского тарифа. Многие не сообщают о том, что едут с детьми. Но не у всех водителей есть детское кресло, а это чревато штрафами ГИБДД. Я однажды заплатила 2000 рублей за это, но больше не хочу лишать своих детей хлеба, — пояснила бердчанка.

Она признавала, что проблем с работой в сервисе не было до 2018 года — до тех пор, пока в программе не начали происходить кардинальные изменения. Многие участники группы WhatsApp были настроены решительно, планировали на неделю отказаться перевозить бердчан до пункта назначения.

Ровно в полночь 14 января местные таксисты и помощники из ближайших городов начали кидать фейковые заказы с пассажирского приложения Яндекса. С 8 утра до 11 часов дня 10 водителей сервиса провели время на площади возле ЦУМа, выражая тем самым протест низкому тарифу за поездки.

-Все в процессе, бастующих много. Я морозить мальчишек не стала, ведь на улице зима. Но мы продолжим свои действия. Бастующих приложение блокирует, даже тех водителей, кто не кидает фейковых вызовов, но состоит в группе WhatsApp “Забастовка в Бердске», — рассказывала вечером 14 января водитель Катерина. — Информация дошла до высшего начальства. Яндекс подготовился к этому основательно. Ровно в полночь 14 января водители начали кидать фейки. Заказывать авто с пассажирского приложения, но не выходить на вызов. К утру уже не каждый мог этого сделать, потому что система была заблокирована. В радиус блокировки попал весь Бердск и ближайшие города, — заверяла Катерина.

Она отмечала, что многие водители, работающие по приложению Яндекс-такси испугались последствий забастовки, не стали подставлять конторских сменщиков и автомобили. При этом бердчанка сообщала, что в группе WhatsApp местных таксистов проходили ярые споры: многие не поддержали коллег, просили отказаться от бойкота, чтобы не усугубить общее положение дел.

— Они боятся, их устраивает эта цена. Эти люди верят, что Яндекс сделает доплату, но нужно понимать, что это не на долго. Владелец Яндекса однажды заявил, что ему все равно какой тариф и кто сколько будет зарабатывать. Смысл его цитаты свелся к тому, что он пытается убрать рынок такси, стать монополистом, — парировала Катерина.