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Из-за пьянства и дебоша запретили мобильные бани возле купели на Крещение в Бердске

Толщина льда на месте проруби у стоянки теплохода «Ремикс» на Бердском заливе составляет 42 см, что достаточно безопасно. Для купальщиков 19 января организуют раздевалки.

18.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Из за пьянства и дебоша запретили мобильные бани возле купели на Крещение в Бердске

Крещенские купания опасны для людей с острыми и хроническими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Обследовали площадку и сделали замеры льда на месте крещенской купели сотрудники МЧС в Бердске.

По словам старшего госинспектора ГИМС Новосибирской области по Бердску Олега Колобова, в том месте, где будет находиться прорубь, толщина льда составляет 42 сантиметра.

— Это вроде бы и безопасно, но все равно общая масса народа должна находиться ближе к берегу, — отметил Колобов.

В этом году на льду не будут устанавливать мобильные бани для обогрева, так как по опыту прошлых лет в них устраивают пьянство и дебоши, подчеркнул Колобов.

Для переодевания установят палатку с женским и мужским отделением.

На льду Бердского залива будут дежурить сотрудники поисково-спасательного отряда на спецтехнике повышенной проходимости, а также бригада скорой помощи и полиция.

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области , главы муниципалитетов Новосибирской области должны проверить меры безопасности на объектах крещенских купаний – соответствующие поручения были даны губернатором Андреем Травниковым. Меры личной безопасности призывает соблюдать жителей региона, которые будут принимать участие в крещенских купаниях 18-19 января, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства региона.

В комиссии отметили, что в нашем регионе с каждым годом количество жителей, желающих принять участие в крещенских купаниях, увеличивается. Однако необходимо соблюдать меры личной безопасности: перед купанием важно хорошо разогреть тело, а окунаться нужно только в специально оборудованные проруби. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что крещенские купания безопасны, если у человека нет острых воспалительных и хронических заболеваний, в особенности сердечно-сосудистой системы.

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания 14 января поручил главам муниципалитетов со всей внимательностью и ответственностью отнестись к организации купелей на своих территориях. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, на водных объектах региона в этом году планируется подготовить 47 купелей. В настоящее время ведется работа по проверке планируемых мест купания: берутся пробы воды, измеряется толщина льда и оценивается его структура.

Для обеспечения безопасности на период проведения обряда планируется привлечь более 500 человек и 200 единиц техники, у купелей будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крестный ход в Крещение 19 января в Бердске пойдет по короткому маршруту. В бердской мэрии встал вопрос о невозможности прохождения колонны православных по главной улице города от Преображенского храма до проруби, которую сооружают на Крещение на Бердском заливе у парка отдыха «Ремикс». ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо как минимум 36 машин. Такого количества транспорта ни у церкви, ни у светской власти нет. Поэтому поступило предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма.

Крестный ход отправится 19 января в 11.00 от Сретенской церкви. Будет временно приостановлено движение транспорта на ул. Красная Сибирь (у перекрестка с ул. Ленина), ул. Ленина (в районе школы №10) и на ул. Попова (от ул. Ленина до парка отдыха «Ремикс».

Официально купель будет работать до 22.00.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Две важнейшие «духовные скрепы» дебош и пьянство и те запрещают, безбожники, креста на вас нет *NO* >:o

    Thumb up 4 Thumb down 1

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