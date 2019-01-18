На искромсавшего ножом покрышки трактора завели уголовное дело в Бердске

Уголовная ответственность грозит жителю поселка Вега Бердска, который 26 ноября напал на трактор и его водителя-пенсионера. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 18 января. В Главке сообщили, что факт нападения на тракториста не подтвердилась, но вот за изрезанные покрышки вегавец ответит в суде.

-Возбуждено дело по статье 167 уголовного кодекса РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Проводится расследование. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Установлено, что пострадал только трактор. Нападавший был действительно в нетрезвом состоянии, пошел на трактор в котором находился мужчина, но от его действий пострадал только трактор, он порезал ему колеса,- сообщил сотрудник пресс-службы главного Управления МВД по Новосибирской области Михаил Артемов.

Информацию подтвердил и член правления ЖСК «Юго-Восточный» Михаил. По его словам поведение нападавшего изменилось, он больше не проявляет агрессию по отношению к своим соседям. А пенсионер, которого 26 ноября увезли в больницу, уже вышел на работу.

-Мы отремонтировали изрезанный трактор, купили еще один. Сегодня в поселке снег убирают две единицы техники. Нападавший приходил к ЖСК, предлагал оплатить причиненный вред, но позже он передумал возвращать деньги мирным путем. Пришла экспертиза из правоохранительных органов, общий ущерб составил около 80 тысяч рублей. 60 тысяч — это вред причиненный транспорту, остальные деньги — это то, что правлению пришлось вложить на аренду техники для уборки снега во время простоя испорченного трактора, -рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил сегодня, 18 января.

Напомним, что выпивший житель поселка Вега напал на водителя трактора с ножом возле правления ЖСК «Эго-Восточный».Пенсионер заслонился рукой и смог убежать, но пролитая кровь не успокоила дебошира: он принялся кромсать технику и разрезал трактору все покрышки. По словам очевидцев,на своем автомобиле он поехал домой, но затем решил вернуться к зданию правления. увы, не доехал — врезался в сугроб на обочине, где его и задержали сотрудники полиции. Очевидцы поговаривали, что у него в машине было ружьё или похожий на него предмет.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что нападавший на пенсионера мужчина достаточно обеспеченный и это, по мнению многих жителей Веги, поможет ему избежать ответственности за нападение на человека.

В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» факт нападения подтверждали, но сообщили, что версия очевидцев отличалась от установленной полицейскими:

—Исходя из опроса очевидцев происшествия и нападающего, установлено, что житель поселка Вега неоднократно обращался в правление по поводу того, что снег, который сгребал трактор, высыпался к месту парковки его дома. 26 ноября этот мужчина начал резать колеса трактора, в этот момент к нему подошел водитель трактора, который хотел помешать этому. Тогда водителю техники были нанесены ножом травмы не опасные для жизни. Медицинского подтверждения факта алкогольного опьянения мужчины нет, но стороны конфликта и очевидцы инцидента этого не отрицают.

В полицейском ведомстве отмечали, что нападавший не угрожал жизни тракториста и членам правления, но в ходе проверки обследуются все обстоятельства происшествия.