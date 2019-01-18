Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяло на себя запрещенное в России ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, передает lenta.ru.

Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. В статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Следственный комитет не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

Мнение экспертов

Приоритетной версией трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа, следов взрывчатки не обнаружено. В Следственном комитете призвали не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные ЧП. Ранее в газете, связанной с террористами, якобы представители запрещённого в России ИГИЛ заявили, что ЧП в Магнитогорске — совершенный ими теракт. При этом никаких фактов или подробностей указано не было.

Для террористов – это повод напомнить о себе, рассказал в эфире радио Sputnik специалист по исламскому праву, профессор Высшей школы экономики Леонид Сюкияйнен.

«Они (запрещённое в РФ ИГ – прим. ред.) находятся в очень сложном положении, их базы в Ираке и Сирии уничтожены. Им приходится вести существование отдельными центрами, точками в разных регионах мира, в том числе Арабского мира, в Ливии, Сирии, Ираке, может быть и на территории России остаются какие-то небольшие ячейки. Подобного рода заявлениями они хотят подчеркнуть»: «Мы еще живы, мы еще способны что-то такое сделать»», — сказал профессор.

Слухи и домыслы так же подлили масло в огонь, считает заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев.

«В последнее время о мощности этой организации позабыли. Вот они напоминают таким образом о своем существовании. Все это навязывается на канву различных слухов, сплетен, домыслов, которые ходят вокруг этой трагедии. В данном случае информация о террористическом акте ИГ, запрещенного в России, упала на благоприятную почву», — объяснил Владимир Кошелев.