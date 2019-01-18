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Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяло на себя запрещенное в России ИГ

Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв. Эксперты полагают, что это повод для террористов напомнить о себе. Официальная версия — взрыв бытового газа.

18.01.2019 Фото: Reuters 19 коммент.
 
Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяло на себя запрещенное в России ИГ

При обрушении дома погибло 39 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, передает lenta.ru.

Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. В статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Следственный комитет не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

Мнение экспертов

Приоритетной версией трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа, следов взрывчатки не обнаружено. В Следственном комитете призвали не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные ЧП. Ранее в газете, связанной с террористами, якобы представители запрещённого в России ИГИЛ заявили, что ЧП в Магнитогорске — совершенный ими теракт. При этом никаких фактов или подробностей указано не было.

Для террористов – это повод напомнить о себе, рассказал в эфире радио Sputnik специалист по исламскому праву, профессор Высшей школы экономики Леонид Сюкияйнен.

«Они (запрещённое в РФ ИГ – прим. ред.) находятся в очень сложном положении, их базы в Ираке и Сирии уничтожены. Им приходится вести существование отдельными центрами, точками в разных регионах мира, в том числе Арабского мира, в Ливии, Сирии, Ираке, может быть и на территории России остаются какие-то небольшие ячейки. Подобного рода заявлениями они хотят подчеркнуть»: «Мы еще живы, мы еще способны что-то такое сделать»», — сказал профессор.

Слухи и домыслы так же подлили масло в огонь, считает заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев.

«В последнее время о мощности этой организации позабыли. Вот они напоминают таким образом о своем существовании. Все это навязывается на канву различных слухов, сплетен, домыслов, которые ходят вокруг этой трагедии. В данном случае информация о террористическом акте ИГ, запрещенного в России, упала на благоприятную почву», — объяснил Владимир Кошелев.

 


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(19) Комментариев

  1. Leonnz

    бл… чо за бред… вы чо с ума посходили.. бомбу туды.. японцы образумились.. поняли все… чо сейчас мешает?… к хренам их.. ответственность они взяли.. жечь кайлом и пеплом.. уроды.!

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  2. Аноним

    Долгое молчание официальных лиц — нехороший признак.
    Тут очевидно что просто воспользовались молчанием чтобы попиариться.
    Но почему молчат официальные лица?

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  3. вит

    Вот она безопасность наша,,,, «Спасибо Большое»

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  4. Аноним

    а для чего взрывчатку туда тащить Газпром все доставит сам снял квартиру вентель открыл и свободен . Страшное дело газ в многоэтажках там старики забывчивые дети да и ассоциальных элементов хватает .

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    • Аноним

      А кто сказал, что взрыв произошел в квартире, а не в подъезде?

      Это уже который случай, когда газ, который легче воздуха, взрывается именно на последнем этаже?

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  5. zizou

    Следственный комитет не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.
    =================================
    вот, видите. к тому ж наши службы всегда работают на опережение и упреждение — не зря же столько мер антитеррористических принято, и денег в них вбухано.
    а иглисты пусть не примазываются, и вообще мы их в прошлом годе окончательно победили — не зря же на войну с ними на дальних подступах бешеные деньги и люди потрачены
    *CRAZY*

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  6. Эрвин

    Что и следовало ожидать, те же «игиловцы» что и в москве и Волгодонске.Их ещё в Рязани спалили. не успели рвануть. Те же что взрывают метро в Питере и Вокзалы в Волгограде. Топорно стали работать. Феликс Эдмундович вам такое не простил бы.

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  7. Аноним

    Есть какая то принципиальная разница между террактом и взрывом газа? Люди погибли из-за всеобщего разгильдяйства властей, чиновников на местах, местных коммунальных служб, правоохранительных органов. Факт в том, что люди массово гибнуть по всей стране. В стране разруха, повальная нищета, тоталитарный режим закручивает гайки. Новый антинародные законы, налоги, оброки, рост цен на всё и т.д. и т.п. По всей стране, то и дело, горят заводы, торговые центры, свалки, взрывается газ, рассыпаются в труху канализационные коллекторы, рвутся магистрали. Кругом смерть, в перемешку с фекальным смрадом и потопами. Страшно представить, что будет дальше…

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  8. Аноним

    У нас на самом деде идет борьба не со взрывами газа, а за сборы денег с людей… :(

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  9. Аноним

    Да уж… все на круги своя… Думаю по рейтинг велика доля правды. Щас ещё подпримочат народу а потом всех поймают. И прилюдно посадят. И вот тебе рейтинг. Хотелось контуженного послушать точку зрения. Хотя о чем я

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  10. Аноним

    Тема: «Пикейные жилеты разбушевались»…
    Но…СК призвал СМИ не доверять сообщениям террористов о трагедии в Магнитогорске.

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