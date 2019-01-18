Похищенные в банке 3 млн рублей отдала мошенникам кассир «Россельхозбанка»

В Краснозерском районе прокурор в суд направил громкое дело по обвинению сотрудницы банка в хищении 3 млн рублей, сообщили в прокуратуре новосибирской области.

Заместитель районного прокурора Игорь Макалев направил в суд уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, экс-старший кассир отделения АО «Россельхозбанк» в августе 2018 года, имея доступ к наличным деньгам банка, совершила хищение вверенных ей денежных средств на общую сумму более 3 млн рублей.

Умысел на хищение у злоумышленницы возник после того, как неизвестные мошенники по телефону сообщили ей недостоверные сведения о том, что она стала жертвой другого преступления. Женщину убедили, что якобы в Москве суд взыскал в ее пользу 5 млн рублей, но для получения желанной суммы ей следовало оплатить различные взносы (налог, оплату услуг адвоката, оплату услуг инкассаторов, страховку и т. д.).

Практически все похищенные деньги были переведены обвиняемой на счета неизвестных мошенников.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, возместила причиненный преступлением ущерб. Дело рассмотрит по существу Краснозерский районный суд.